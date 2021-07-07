Перенесший инсульт Борис Моисеев не вернется на сцену – представитель певца

В последние годы 67-летний артист не выступает и на звездные тусовки уже не ходит. Концертный директор Бориса Моисеева подтвердил слухи, что певец не вернется на сцену

Борис Моисеев / Фото: Instagram

После перенесенного второго инсульта Борис Моисеев почти не появляется на публике. Появление артиста на дни рождения Кристины Орбакайте стало для многих настоящим сюрпризом. Отмечается, что певец на мероприятии избегал общения с прессой и звездными коллегами. О состоянии здоровья Моисеева ходит много слухов, представитель артиста решил нарушить молчание.

Директор артиста Сергей Горох опроверг информацию, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии.

"Все хорошо с Борисом Михайловичем, находится в Юрмале на отдыхе", — рассказал Сергей Telegram-каналу "Звездач".

Борис Моисеев не собирается возвращаться на сцену / Фото: Instagram

Также директор певца признался, что Моисеев не собирается возвращаться на сцену.

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"Выступать он не планирует, к сожалению. Он закончил свою гастрольную деятельность и находится на заслуженном отдыхе", – рассказал представитель Моисеева.

Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию не подтвердил.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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