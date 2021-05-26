После слухов о тяжелом состоянии Борис Моисеев впервые появился на звездной вечеринке

В последние годы 67-летний артист не выступает и на звездные тусовки уже не ходит. Появление Моисеева на вечеринке Орбакайте стало сюрпризом для многих

После перенесенного второго инсульта Борис Моисеев почти не появляется на публике. О состоянии здоровья певца в СМИ ходит много слухов, но представителя артиста все опровергают. Присутствие Моисеева на дне рождения дочки Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте стало для поклонников приятным сюрпризом.

Стоит отметить, что это первое появление Бориса Моисеева на светском мероприятии за долгое время. Фото с празднования 50-летия Кристины Орбакайте артист опубликовал у себя в Instagram.

Борис Моисеев и Кристина Орбакайте Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Как пишет издание StarHit, артист старался не попадать в объективы фотокамер и держался в стороне от гостей.

Напомним, что в 2010 году певец Борис Моисеев пережил инсульт. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако вскоре артисту удалось успешно восстановиться и даже вернуться к выступлениям. Инсульт, случившийся в 2015 году, значительно ухудшил его состояние. Недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, но представитель артиста эту информацию опроверг.

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