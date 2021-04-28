Пенелопе Крус — 47! Главные правила стиля испанской актрисы

Почти все фильмы с Пенелопой Крус собирают кинонаграды и хвалебные отзывы критиков. Так же обстоят дела и со стилем звезды. Испанскую актрису нельзя упрекнуть в отсутствии вкуса, ее боготворил Карл Лагерфельд, она до сих пор остается музой дома Chanel и превращает каждый свой выход на красную дорожку в модное событие. Ко дню рождения Пенелопы Крус вспоминаем яркие образы актрисы и вдохновляемся ее безупречным стилем.

Less is more

Несмотря на статус роковой брюнетки, Пенелопа редко делает ставку на откровенные наряды. Ей не нужно доказывать свою чувственность провокационными разрезами или излишне глубоким декольте. Вместо этого она выбирает благородную длину макси, лаконичные силуэты и очень утонченные намеки на сексуальность — открытые ключицы и щиколотки.

Пенелопа Крус, 2020 / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус, 2020 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Черный и белый

Даже спустя 20 лет многие образы Крус выглядят современно. Секрет прост — цвета, которые никогда не выйдут из моды. Будь то роскошное вечернее платье или брючный костюм, чаще всего испанская звезда отдает предпочтение черно-белой гамме. Акцентом таких образов, как правило, оказываются ювелирные украшения. Изысканно и дорого!

Пенелопа Крус, 2019 / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус, 2019 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Скульптурные формы

Пенелопе намного больше нравится экспериментировать с формой, чем с броским декором. Асимметрия, многоярусные юбки, драпировки и драматичные шлейфы — это про нее.

Пенелопа Крус, 2018 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

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Пенелопа Крус, 2018 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Дань классике

Как и в случае с черным и белым, голливудская брюнетка любит вещи вне времени. Кажется, для одних только винтажных жакетов из твида у нее имеется отдельный шкаф. А ее вечерние наряды нередко вдохновлены иконами разных эпох — от Марии-Антуанетты до Грейс Келли. То же самое прослеживается и в подчеркнуто элегантных прическах.

Пенелопа Крус, 2018 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус, 2019 / Фото: Getty Images

Бренды, бренды и еще раз бренды

Пенелопа Крус — звезда мирового уровня. Так что и одевать такую позволено только лучшим из лучших. Chanel, Versace, Oscar de la Renta, Balmain, Ralph & Russo — в гардеробе актрисы главные имена модной индустрии. Впрочем, как и среди ее друзей.

Пенелопа Крус и дизайнер Оскар де ла Рента, 2011 / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус на показе Chanel / Фото: AFP

Напомним, что недавно Пенелопа Крус украсила обложку известного глянца и снялась в эффектной фотосессии.