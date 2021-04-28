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Пенелопа Крус в 5 великолепных фильмах &ndash; от Эскобара до Манолете

Сегодня, 11:23

Сегодня, 28 апреля, Пенелопе Крус исполняется 47 лет. За годы своей карьеры она стала кинозвездой мирового уровня, сыграв множество впечатляющих ролей

Пенелопа Крус начала карьеру актрисы в возрасте 16 лет, сыграв в романтической комедии "Ветчина, Ветчина" (1992), где ее партнером был молодой Хавьер Бардем. И с тех пор она не прекращала сниматься в кино, постепенно становясь мировой кинозвездой.

Она покорила сердца Мэттью МакКонахи, Тома Круза, стала музой режиссера Педро Альмодовара, а в 2008 году завоевала свою главную награду – "Оскар" за роль в фильме "Вики Кристина Барселона". Это сделало ее первой и на данный момент единственной испанкой, получившей актерский приз кинопремии.

И хотя Пенелопе сегодня 47 лет, она выглядит намного моложе. А сегодня мы собрали 5 фильмов с ее участием, которые интересно пересматривать не раз.

"Эскобар"

Кадр из фильма "Эскобар"
Кадр из фильма "Эскобар"
Фото: Imdb.com

Биографическая драма 2017 года повествует о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, чье имя прославилось на весь мир. Фильм расскажет правдивую историю о том, какой была жизнь одного из самых богатых людей мира. Сценарий написан на основе мемуаров журналистки Вирхинии Вальехо "Люблю Пабло, ненавижу Эскобара", которая находилась в романтических отношениях с наркобароном.

"Эскобар"
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"Лабиринты прошлого"

Кадр из фильма "Лабиринты прошлого"
Кадр из фильма "Лабиринты прошлого"
Фото: Imdb.com

В центре сюжета – испанка Лаура, которая вместе со своей семьёй покидает Буэнос-Айрес и возвращается в родной город, чтобы попасть на свадьбу младшей сестры. Однако в ночь перед свадьбой сестру Лауры похищают, а сама героиня начинает получать сообщения от похитителей с требованиями выкупа. Криминальные события, которые переворачивают жизнь Лауры, неожиданным образом начинают вскрывать тайны прошлого.

"Манолете"

Кадр из фильма "Манолете"
Кадр из фильма "Манолете"
Фото: Imdb.com

Биографическая мелодрама рассказывает о жизни тореадора Мануэля Родригеса, который на пике своей славы начинает роман с актрисой Лупе Сино. Бурный роман превращается в настоящий скандал, когда обнаруживается, что ранее Лупе состояла в браке с членом коммунистической партии Испании.

"Возвращение"

Кадр из фильма "Возвращение"
Кадр из фильма "Возвращение"
Фото: Imdb.com

Фильм режиссера Педро Альмодовара повествует о молодой красивой женщине по имени Раймунда, которая работает на двух работах, чтобы прокормить семью, в то время как её муж остается безработным. Со своими дочерью и сестрой Раймунда приезжает в родную деревню проведать тетю, которая страдает провалами в памяти. Эта поездка вскрывает множество семейных тайн, побуждая Раймунду выяснить страшную правду. За роль в фильме Пенелопа Крус получила награду "Лучшая актриса" на Каннском кинофестивале.

"Возвращение"
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