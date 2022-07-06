Паста из кабачков с помидорами – как приготовить полезный гарнир быстро

Паста из кабачков с помидорами и куриным филе - полезный и сытный гарнир за пару минут / Фото: freepik.com

Кабачок – один из топовых диетических продуктов, к тому же сейчас сезон на этот овощ. Также на подходе первые грунтовые помиодры, в изобилии сейчас зелень, которая по возможности обязательно должна быть в вашем рационе. Рецептом быстрого полезного гарнира из сезонных овощей и курицы поделилась диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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В кабачках содержатся необходимые нашему мозгу, сердцу, печени и мышцам витамины и микроэлементы. А еще овощ поможет улучшить не только пищеварение, но и состояние кожи и цвет лица.

Томаты содержат много витамина А и витамина К, а также значительное количество витаминов группы В, фолиевой кислоты и тиамина. А еще помидоры — хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди.

Помидоры — хороший источник железа, калия, марганца, магния, фосфора и меди. / Фото: unsplash.com

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Ну и конечно нашему организму нужен строительный материал – белок: куриное филе, пожалуй, сейчас самое доступное для многих мясо. Все эти ингредиенты отлично сочетаются в кабачковой пасте: это экономное полезное и вкусное блюдо готовится в считанные минуты. Подходит в качестве гарнира или как отдельное блюдо с грибами или сметанным соусом. Итак, берем:

Кабачки 2

Помидоры 2 (можно заменить на молодую морковь)

Чеснок 2 зубчика

Оливковое масло 3 ст. л

Соль по вкусу

Куриное филе 1 шт. , а также 1 ст. л бальзамического соуса (или соевый)

1 ст. л травы или орегано, по вашему вкусу.

Куриное филе нарезаем и тушим на воде с закрытой крышкой минут 20. На сковороде разогреваем масло, бросаем чеснок на 1-2 мин. Добавляем в сковороду помидоры без кожуры нарезанные соломкой, тушим 3-5 мин. Кабачок нарезаем тоненькими длинными полосками (поможет терка для корейской моркови).

Добавляем кабачки в чеснок с помидорами, здесь важно не перемешивать, а слегка струшивать блюдо, чтобы кабачки не превратились в "кашу". Тушить 5 минут на большом огне. Кладем в тарелку вместе с филе и украшаем сверху зеленью и пармезаном.

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