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Пасхальный кекс с морковью – оригинальный рецепт праздничной выпечки

23 апреля, 11:25

Ирина Маслова

Украсить его можно глазурью из темного и белого шоколада

Чем больше разнообразия на пасхальном столе, тем лучше. Если вы решили отказаться от традиционного кулича, можно подойти к этому делу с другой стороны и испечь пасхальный кекс с добавлением моркови. Он получается приятного оттенка и невероятного вкуса. Если у вас есть оригинальный рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Пасхальный морковный кекс

Фото: instagram.com/maxon_kr/

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Морковь натереть на мелкой терке, орехи измельчить. Грецкие орехи измельчить.
  2. Яйца, сахар, растительное масло взбить миксером.
  3. Муку соединить с содой, добавить корицу. Соединить муку и яичную смесь, взбить миксером.
  4. Добавить морковь и орехи, аккуратно перемешать ложкой.
  5. Форму для кекса смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями и влить тесто.
  6. Выпекать 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке (готовность проверять зубочисткой).

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