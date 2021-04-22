Пасхальный кекс с морковью – оригинальный рецепт праздничной выпечки

Чем больше разнообразия на пасхальном столе, тем лучше. Если вы решили отказаться от традиционного кулича, можно подойти к этому делу с другой стороны и испечь пасхальный кекс с добавлением моркови. Он получается приятного оттенка и невероятного вкуса. Если у вас есть оригинальный рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.
Пасхальный морковный кекс
Ингредиенты
- 2 шт. – крупные моркови
- 3 шт. – яйца
- 2 стакана – муки
- 1 стакан – сахара
- 1 ч. л. – соды (гашеной лимонным соком)
- Полстакана грецких орехов
- 2 ч. л. – молотой корицы
- 1 стакан – растительного масла
- Панировочные сухари
- Глазурь и посыпка – по желанию
Способ приготовления
- Морковь натереть на мелкой терке, орехи измельчить. Грецкие орехи измельчить.
- Яйца, сахар, растительное масло взбить миксером.
- Муку соединить с содой, добавить корицу. Соединить муку и яичную смесь, взбить миксером.
- Добавить морковь и орехи, аккуратно перемешать ложкой.
- Форму для кекса смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями и влить тесто.
- Выпекать 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке (готовность проверять зубочисткой).
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