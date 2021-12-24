Как одеться на Новый год 2022 по знаку зодиака: готовые образы (фото + цены)

В чем встречать Новый год 2022 по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока одни пытаются выбрать максимально яркое платье с пайетками на Новый год 2022, другие предпочитают что-то более консервативное, третьи — вообще не знают, чего они хотят. Мы попробуем помочь каждой категории нуждающихся в добром совете. Особенно оценят те, кто любят гороскопы.

Рассказываем, в чем встречать Новый год 2022 по знаку зодиака, ведь без гороскопов и астрологических прогнозов сегодня сложно представить нашу жизнь. Мы собрали готовые луки для всех двенадцати знаков зодиака.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваш горячий темперамент требует чего-то легкого и сексуального. Шелковое платье станет идеальной второй кожей на Новый год: сможете потанцевать и не будете себя чувствовать зажатыми.

Новогодний образ для Овнов: черное атласно платье CABO 1 900 грн, черные лодочки BABE PAY PLS 9 735 грн, Клатч N°21 7 150 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Телец (21 апреля — 21 мая)

Никому не стоит ничего доказывать, но свое отображение в зеркале вас должно радовать. Поэтому наденьте яркое шифоновое платье и смелые, как никогда, аксессуары.

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Новогодний образ для Тельцов: Пудровое платье VALENTINO за 106 204 грн, серьги из белого золота с перламутром Sova 59 584 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ох уж эта двойственная натура! На одном плече демон кричит надеть открытый топ и показать больше тела, на другом — ангел просил быть в платье в пол. И так, чтобы не быть в тени... Разберемся!

Новогодний образ для Близнецов: Черная длинная юбка TOTEME 5 779 грн, Топ H&M XS серебристый 350 грн, Ботильоны Le Silla GILDA серебряные 27 846 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рак (22 июня — 22 июля)

Мы знаем, что вам лень, как никогда, обуздывать гламур и блестки. Но кто сказал, что это проблема? Костюм-пижама зачтется за стильный лук, даже если вы реально купили его для сна.

Новогодний образ для Раков: Шелковая пижама с брюками Julie 6 500 грн, серьги из белого золота с бриллиантом SOVA 13 096 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев (23 июля — 23 августа)

Вне всяких сомнений, вы должны быть на высоте. Платьем здесь не решишь дельца. А вот брюками-палаццо, мерцающим топом и шикарными аксессуарами — запросто!

Новогодний образ для Львов: Брюки-палаццо BRUNELLO CUCINELLI 25 463 грн, топ Mach & Mach 11 100 грн, атласный клатч с пайетками TOM FORD 45 856 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Дева (24 августа — 23 сентября)

Тепло красоте не помеха, мы согласны, потому что знаем вас. И те, кто знают тоже, также не удивятся. Уютный костюм Chanel.

Образ на Новый год для Дев: костюм Chanel Pre-Owned за 70 тыс. грн клатч THEMOIRe за 6, 5 тыс. грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ей-Богу, порой вы хуже Близнецов! Не заморачивайтесь зря, ведь до конца так и не будете уверены в правильном выборе лука, поэтому просто поверьте на слово — изумрудный вам к лицу.

Новогодний образ для Весов: зеленое платье MAJE 7 500 грн, стеганый клатч Versace 22 951 грн, кожанные лодочки DOLCE&GABBANA 19 158 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Конечно же, темный, как ночь, оттенок. И сегодня вы покажете, кто на самом деле королева ночи.

Новогодний образ для Скорпионов: черное платье с пайетками ROBERTO CAVALLI 58 402 грн, клатч Jimmy Choo 13 150 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Найдутся те, кто скажут, что нельзя надевать красный в год Тигра. Но кому мы что собрались доказывать, если это один из ваших любимых цветов.

Новогодний образ для Стрельцов: красное платье Rotate 6 594 грн, серьги из красного золота SOVA 8 954 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Козерог (22 декабря — 20 января)

Исключительно то, что вы наденете еще не раз, не два, и даже не три раз. И не важно, что это платье может висеть в шкафу годами в ожидании своего часа.

Новогодний образ для Козерогов: белое асимметричное платье с вырезом VOVK 1 490, лодочки с кристалами MANOLO BLAHNIK 27 502 грн, клатч Twinset 3799 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей (21 января — 18 февраля)

Легкое платье в пол и никаких компромиссов! Вы так решили, а, значит, этому и быть!

Новогодний образ для Водолеев: платье с глубоким вырезом KAPSULA 2 720 грн, лодочки HELEN MARLEN 3 225 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ни на что не намекаем, но напоминающие чешую пайетки вам так идут! А смелые аксессуары завершат образ и подчеркнут вашу индивидуальность.

Новогодний образ для Рыб: комбинезон с пайетками Karl Lagerfeld 20 794 грн, золотая моносерьга SOVA 1 988 грн, клатч Furla 8 277 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

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