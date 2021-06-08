"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной / Фото: instagram.com/fkirkorov

Не так давно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина жестко раскритиковала премию МУЗ-ТВ, назвав ее "цирком уродов".

А потом еще и прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке. Там поп-король позирует с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом, блогером и экс-парнем Ольги Бузовой, Давидом Манукяном. Нателла написала что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык".

Также Нателла написала, что всем остальным до номера Лободы на МУЗ-ТВ, как "Роскосмосу" до Илона Маска.

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Спустя пару дней Филипп Киркоров ответил Нателле, записав для нее видеообращение в Instagram.

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий...Девочки, где вы учились, я преподавал, – говорит Киркоров, – В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал этого от команды, которая представляет "прогрессивную" артистку. Ох, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку".

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Киркоров продолжил: "Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемление гражданских свобод – вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы, Нателла, в соцсетях…Тебе нужен явный фактчекер (человек, проверяющий правдивость информации – Ред.), который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то есть грешки. Исключаю токсичных людей з своего общества и всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", – заявил Филипп.

Также Киркоров опубликовал фото и видео Светланы Лободы, сравнив ее с Бейонсе и обвинив команду артистки в плагиате.

Скриншот: Instagram

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров выехал на сцену МУЗ-ТВ в ковше от экскаватора.