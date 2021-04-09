Отдых от 6 тысяч гривен! Рассказываем о пяти популярних турах на майские праздники

Майские праздники скоро! Вангуем, вас уже беспокоит вопрос: "куда безопасно и недорого улететь на отдых?" Поэтому мы с владелицей туристического агентства, Вероникой Шепетюк, собрали ТОП-5 популярных направлений во время карантина. Обозначим прайс бюджетных туров, лучшие локации для отдыха в мае и самое важное – о чеклисте коронавирусных документов в каждой из стран.

Вероника Шепетюк – владелица туристического агентства / Фото: Instagram: veronas_

Спойлер: для въезда в одну из стран не нужно сдавать ПЦР-тест, Доминикана стала, как никогда доступной, а в Египте существует курорт, который еще не "раскусили" туристы.

Цены указаны за одного, но с расчетом в туре двух человек.

Египет

Что ожидать от климата Египта в мае: хотя в стране круглогодичный туристический сезон, комфортный период для отдыха – весна (первая половина мая). Так как средняя температура около 32 градусов и ветров меньше.

Прайс 7-дневного отдыха на одного с перелетом: экономные четырехзвездочные отели стоят от 8 тысяч гривен. Но вау-эффекта от них не ждите! Цены за пребывание в гостиницах "четыре-пять звезд" по приемлемому соотношению цена/качество начинаются от 11-12 тысяч гривен.

Египет / Фото: Pexels

Какие курорты выбрать: если едете за спокойным семейным отдыхом, то Хургаду, любителям активного отдыха – Шарм-Эль-Шейх, который предлагает большой ассортимент отелей и развлечений (его выбирает молодежь). Для ценителей экзотики и людям, которым надоели две предыдущие локации – Марса-Алам. Изюминка курорта – море и подводный мир, более экзотично по сравнению с Шарм-эль-Шейхом. Туристов там поражают жители моря – морские коровы (дюгонь), которые занесены в "Красную книгу". И его красоту еще не успели "раскусить" туристы, поэтому город не в списке мейнстримных. Учтите, что Шарм-Эль-Шейх за ландшафтом богаче на зелень, а Марса Алам и Хургада – нет, так как они расположены рядом с пустыней.

Коронавирусный чеклист: перед выездом нужно сделать тест, который будет действителен в течение 72 часов. Не учтете хотя бы 1 час – возможна пересдача теста в аэропорту по прилету (прайс которого ориентировочно 30 долларов). Для сравнения, в "Борисполе" цена такой услуги – от 650 гривень. Тест должно быть на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. Детям до 6 лет тест не нужен.

По возвращении в Украину, нужно в течение 72 часов сделать тест (в местном аэропорту или в медицинских лабораториях). Или же перед вылетом из Египта. И есть 48 часов для активации приложения ""Действуй дома", которое будет отслеживать состояние вашего здоровья. Если тест не для вас, то выбирайте 14-дневную изоляцию дома.

Турция

Чего ожидать от климата Турции в мае: здесь будет тепло, без жары, так как средняя температура – 25 градусов, максимум которой – 30. Море на этапе прогрева, поэтому регулярные заплывы не обещаем, но они возможны. В мае прошлого года море было теплым, идеальным для купания, но из-за карантина туристы не успели его протестировать. Температура моря 20-22 градусов не пугает туристов, поскольку здесь есть все условия для незабываемого отдыха.

Какие курорты выбрать: если вы за пляжный отдых – езжайте в Сиде, Аланию или Белек, там теплее за счет расположения, так как Турция прогревается с севера. Любителям горной местности – Кемер, но здесь прохладнее, если сравнивать с предыдущими курортами. Например, разница в 3 градуса вы почувствуете. Если вы не за морем приехали, а за инстаграмнимы локациями, то выбирайте курорты Эгейского моря – Мармарис или Бодрум. Они для загара, гуляния и медитации в период мая, но не для купания.

Прайс 7-дневного отдыха на одного с перелетом: за бюджетные трех- и четырехзвездочные гостиницы заплатите от 6 тысяч гривен, а пятизвездочные – от 12 тысяч гривен (в таких отелях, конечно, больше шансов почувствовать вау-эффект).

Также популярными в 2021 году остается колоритный Стамбул, который многие туристы бронируют на майские праздники. За тур с перелетом, проживанием, трансфером и страховками, на три дня и с завтраками – от 8 тысяч гривен. Аналогичный прайс и в Каппадокию из Киева, а за полет на воздушном шаре на локации прийдется заплатить от 50 до 90 долларов с одного.

Каппадокия / Фото: Pexels

Коронавирусный чеклист: такая же история с ПЦР-тестом, как и для выезда в Египет. Тест должен быть действителен 72 часа накануне прилета в страну и иметь QR-код. Туристический агент советует сдавать тест за два дня до вылета, чтобы иметь время в запасе. Которое точно не лишнее, потому что для чартерных рейсов спонтанное изменение времени вылета – не редкость.

Еще необходимо за 72 часа до прилета заполнить анкету здоровья туриста на сайте Register Health Gov. Туристам также необходимо HES код для посещения общественных мест (особенно это важно для любителей Стамбула). С получением этого кода вам помогут на рецепции отеля.

По прилету, так же, как и по возвращении из Египта, выбираете: тест, или 14-дневная самоизоляция.

Арабские Эмираты

Что ожидать от климата Арабских Эмиратов в мае: в конце весны температура около 35 градусов по Цельсию. Собирайте лучшие луки, которые приготовили для фото в Instagram, и побольше купальников – потому температура воды в море идеальная!

Дубаи / Фото: Pexels

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Какие курорты выбрать: за "ленивым отдыхом на пляже" езжайте в Шарджу, Рас Эль Хайма или Аджман. Если вы типичный турист, который хочет изучить все популярные места: высокий музыкальный фонтан, "Бурдж-Халифа", а также увидеть дорогую жизнь изнутри, то вам в Дубай.

Прайс 7-дневного отдыха на одного с перелетом: существуют скромные варианты – от 13 тысяч в неделю с завтраками, в этом случае жить предлагают в трехзвездочных отелях, которые по уровню сопоставимы с экономными 5-звездочными в Египте. А вариант в 5-звездочном отеле с завтраком и ужином будет стоить около 30 тысяч гривен в неделю. И это за отель среднего уровня. Словом, Арабские Эмираты – это сплошные контрасты!

Дубаи / Фото: Pexels

Коронавирусный чеклист: та же история, как и с путешествиями в Турцию и Египет. Но после прилета в Эмираты вы сдаете повторный бесплатный тест (кроме детей до 12 лет). Результат туристам приходит в тот же день, или на следующий в формате смс на телефон. Можете также проверить результат в программе COVID-19 – DXB Smart App.

Карантинные нормы в Арабский Эмиратах оценят перфекционисты, которых пугают люди, до сих пор не научившиеся пользоваться масками. Поскольку в общественных местах такие случаи – редкость. А это и не удивительно, ибо штрафы космические – около 800 долларов.

Кипр

Что ожидать от климата Кипра в мае: замечательной погоды – пляжный сезон только начинается, так как май и июнь являются комфортными месяцами без жары. Поэтому для майских праздников здесь идеальные погодные условия. А любители 35+ градусом выбирают июль или август.

Какие курорты выбрать: если любите культуру и колоритные экскурсии – Пафос, более бюджетный отдых – в Ларнака, а Протарас и Айя Напа для ценителей идеальных пляжей и моря (последний еще называют "вторая Ибица").

Кипр / Фото: Pinterest

Прайс 7-дневного отдыха на одного с перелетом: заметьте, пока не все отели работают, потому что Кипр начал принимать туристов с 1 апреля. Но из предлагаемых вариантов прайс на неделю – от 11 500 с завтраками в отелях соответствующего качества.

Коронавирусный чеклист: перед тем, как лететь на Кипр – проверьте в какой конкретной зоне Украина (зоны на фото), чтобы увидеть требования въезда. Сейчас Украина в красной зоне, поэтому туристам нужен тест за 72 часа до прилета (история, как в Египте и Турции) и повторный тест по прилету, который оплачивает турист и стоит он 30-32 евро. Результат теста получите в течение трех или максимум шести часов. Также нужно заполнить электронную анкету на сайте за 24 часа до вылета в Кипр.

Требования въезда на Кипр учитывая зоны / Фото: скриншот

Доминиканская Республика

Что ожидать от климата Доминиканы: зима и весна здесь комфортные для отдыха, называют периоды сухим сезоном. А купаются в карибском море здесь круглый год, потому что оно способствует, за это туристы и любят курорт! Недавно сюда ввели прямые рейсы из Киева, поэтому путешествовать в Доминиканскую Республику стало удобнее.

Какие курорты выбрать: самый популярный – Пунта-Кана, которая на берегу Карибского моря со спокойным океаном, еще локации с похожим настроением – Ла-Романа и Бока-Чика. Но если вы едете серфить, то выбирайте северное побережье Доминиканы, там сможете "поймать" свою волну – на Пуерто Плата и Каберете. Пунта-Кана все же остается в фаворитах среди туристов из современные отели и лучшие пляжи.

Доминиканская Республика / Фото: Pexels

Прайс 7-дневного отдыха на одного с перелетом: сюда летят минимум на 10 дней, так как в общем дорога занимает 12 часом. Цена за тур на 10 дней в 4-звездочном отеле формата all inclusive – от 35 000 гривен. Заметьте, 3-звездных гостиниц здесь мало, иногда они стоят аналогично, как и 4-ки. Выгоднее бронировать отели 4-5-звездных!

Коронавирусный чек-лист: поздравляем, здесь тест не нужен – покупайте только тур и заполните электронный билет на сайте eTickets за 72 часа до вылета. Вы получите QR-код, который у вас проверят в аэропорту по прибытии в Доминиканскую Республику (для возвращения также необходимо QR-код при вылете из страны, поэтому повторите аналогичную операцию).

Советы от турагента

Учитывая нестабильную ситуацию во время COVID-19, мы рекомендуем при бронировании тура оформлять пакеты страхования. Уточняйте у вашего агента дополнительные варианты страхования, чтобы минимизировать возможные туристические риски при пандемии. И вы сможете частично вернуть оплаченные средства, если столкнетесь с запретом выезда на запланированный отдых.

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