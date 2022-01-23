Уикенд в Яремче: как хорошо отдохнуть в Карпатах и что нужно знать новичкам (фото)

Как хорошо провести время в Яремче / Фото: Коллаж: Сегодня

В зимний период многие украинцы отправляются на отдых в Карпаты. Что происходит в Буковеле, мы уже знаем, а для людей, которые хотят не только кататься на лыжах, но и увидеть местные достопримечательности, подойдет Яремче в Ивано-Франсковской области. Однако отдых нужно планировать заранее, поскольку туристов много.

Журналисты "Сегодня" побывали в Яремче и узнали, как хорошо провести время на зимнем курорте.

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Как выглядят зимние Карпаты без снега. Фото: Юрий Строкань

Как добраться?

Мы ехали на отдых из Киева. Всего есть четыре варианта, как добраться из столицы в Яремче:

Своим ходом. Самый рискованный вариант – дорога займет около девяти часов. В этом случае нужно иметь двух водителей, которые будут меняться между собой. Кроме того, ближе к Яремче могут начаться снегопады и дорога станет опасной.

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Поездом в Ивано-Франковск, после чего пересесть на автобус к курорту. Мы выбрали этот вариант. Билет на купе в областной центр из Киева стоит 500-700 гривен, плацкарт – 200-300 гривен. Трансфер на автобусе в Яремче обойдется в 200-250 гривен. Всего в дороге мы провели около 11 часов – выехали в 22:00, приехали в 9 часов утра.

Поездом прямо в Яремче – за поездку в плацкарте придется заплатить 230-270 гривен, в купе – 370- 460 гривен. Это наиболее дешевый и простой способ, поскольку не нужно искать еще один трансфер. При этом поездка займет от 12 до 15 часов.

Автобусом в Яремче. Предложений с поездками в интернете очень много, все автобусы едут около 12 часов. Стоит помнить, что отдохнуть как в поезде не получится – все это время придется провести сидя. Самый дешевый билет стоит 500 гривен, самый дорогой – 800.

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Отель

Искать отель стоит еще на стадии планирования поездки. Мы выбрали Romantik Spa Hotel, поскольку там как раз проходил фестиваль с участием украинских звезд. На Рождество мы успели и отдохнуть в горах, и посмотреть на выступления знаменитостей. Кстати, мы уже рассказывали, как прошло мероприятие и у кого из артистов самая вкусная кутья.

Romantik Spa Hotel. Фото: Юрий Строкань

Владелец отеля Иван Гаврон дал три совета, как выбрать место для отдыха:

Определиться, на какой именно отдых вы рассчитываете: если это путешествие, чтобы увидеть много всего – комфортабельный отель вам вряд ли подойдет; если хотите побыть подальше от "цивилизации", почувствовать себя жителем Карпат – можно арендовать целый домик в местном стиле; если же важен комфорт, SPA-процедуры и система ALL-inclusive – стоит искать более элитные отели, такие как Romantik Spa.

если это путешествие, чтобы увидеть много всего – комфортабельный отель вам вряд ли подойдет; если хотите побыть подальше от "цивилизации", почувствовать себя жителем Карпат – можно арендовать целый домик в местном стиле; если же важен комфорт, SPA-процедуры и система ALL-inclusive – стоит искать более элитные отели, такие как Romantik Spa. Если вы хотите отель со SPA – требуйте у работников письменное подтверждение всех услуг, уточняйте даже температуру воды в бассейнах. Не раз были случаи, когда владельцы обещают горячую воду, а она оказывается едва теплая и купаться зимой невозможно. Или же в номерах нет обещанной техники.

уточняйте даже температуру воды в бассейнах. Не раз были случаи, когда владельцы обещают горячую воду, а она оказывается едва теплая и купаться зимой невозможно. Или же в номерах нет обещанной техники. Читайте комментарии в Сети об отелях. Если большинство отзывов негативные – стоит задуматься.

Еда

На Прикарпатье есть множество блюд-визитных карточек этой местности. В частности, это сыры – многие сыроварни уже подстроились под запросы туристов и предлагают продукты по европейским рецептам. Однако стоит попробовать местные сыры, которые овцеводы целое лето варят в хижинах-стаях – будз, вурда и брынза.

Что еще советуем попробовать:

Банош – готовится из свежей овечьей сметаны и кукурузной муки;

Бограч – готовят в казане с добавлением острого перца;

Гурка – гуцульская колбаса с разными начинками;

Карпатская грибная юшка – туда добавляют именно белые грибы;

Гуцульские голубцы – размером они должны быть с мизинец. Эти голубцы, в отличие от обычных, готовят из листьев квашеной капусты.

Что по ценам?

На обед мы заходили в кафе "Турист" в центре города. Обед – бограч и деруны со сметаной – нам обошелся в 165 гривен.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Однако доесть эти два блюда было сложно – бограч с острым перцем оказался очень питательным. Также мы брали глинтвейн, который вышел практически по цене киевского – 60 гривен.

Транспорт в Яремче

В Яремче есть автостанция, из которой автобусы отправляются во все близлежащие населенные пункты. Если вы планируете кататься на лыжах, добираться можно именно от автостанции.

Маршруток по городу в Яремче нет. Но это не было проблемой: населенный пункт небольшой и во время пешей прогулки можно увидеть много красивых мест – ведь вокруг горы!

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

На случай вечерней поездки можно вызвать такси – нам дорога от центра до отеля обошлась в 100 гривен.

Куда пойти и что делать в Яремче

Первой локацией, где мы побывали, стал водопад Пробий – один из самых мощных водопадов Карпат высотой 8 метров. Зимой между заснеженных гор на мосту открывается сказочный вид на реку. Местные жители говорят, что водопад дает силу людям и даже может лечить от болезней.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Кстати, именно там снимали свои клипы легендарные Владимир Ивасюк, Назарий Яремчук и София Ротару.

Как выглядят зимние Карпаты без снега. Фото: Юрий Строкань

Возле реки есть развлечения для любителей экстрима:

зиплайн через реку – 200 гривен;

роуп-джамп (прыжок с канатом) – 300 гривен.

Дожидаться своего прыжка придется примерно полчаса – у входа постоянные очереди.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Еще одно красивейшее место – тропа и Скалы Довбуша. Это скально-пещерный комплекс на высоте 668 м над уровнем моря. Скалы Довбуша имеют много глубоких и темных ущельев, тайных ходов и тропинок. Но отправляться туда нужно только в спокойную погоду – во время снегопада или в темное время суток можно заблудиться.

После прогулки на морозе можно искупаться в чане. Чаны находятся на улице и снизу подогреваются огнем от костра. В воду бросают местные травы и ветви елок. За счет того, что вода в чане очень горячая, мороз на улице практически не чувствуется. После нескольких минут в воде человек может спокойно пройтись в купальнике по улице и не замерзнуть.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Работники обещают посетителям после чанов хорошее здоровье, омоложение и даже здоровых детей! Эти обещания, конечно, преувеличенные, но хорошее настроение после чана и чувство легкости гарантировано.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Поездка на внедорожнике на гору. Идеальный вариант для тех, кто хочет прокатиться на горах, но боится или не может это сделать на квадроцикле. Бывалые водители отвозят туристов на гору, по пути рассказывая о местных красотах и легендах.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Покупки

За сувенирами мы пришли в одно из самых известных мест Яремче – на рынок. Он находится сразу возле водопада Пробий. Первое, что удивило – "безделушек" стало намного меньше по сравнению с прошлыми годами.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Раньше на прилавках были сотни магнитов, статуэток, декоративной посуды, на которую потом можно только смотреть.

Сейчас же продавцы делают ставки на практичность – большинством товаров можно не только любоваться по приезду, но и пользоваться. Например, огромное количество теплых носков, жилеток, кухонные принадлежности, еда и настойки, вина.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Что по ценам?

По словам продавцов, в этом году спросом пользуются такие товары:

шерстяные носки – 100-300 гривен;

вышиванки – от 400 гривен детские, от 1500 – для взрослых. Ручная работа будет стоить минимум в два раза дороже;

орешки в меду – 100-150 гривен за 250 мл;

наливки, вина – от 150 гривен за бутылку 0,75 л;

травяные чаи – 15-60 гривен за пачку.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Кстати, на многих точках уже можно оплачивать покупки картой. Продавцы вывешивают даже объявления, что у них есть терминал.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Этот рынок направлен именно на туристов и цены там завышены. В обычных магазинах можно найти много таких же товаров, но дешевле. Так что советуем побывать на рынке, чтобы выбрать себе желаемые товары, а затем пройтись по местным магазинам.

Фото: Татьяна Очеретяная, "Сегодня"

Если следовать по нашему маршруту – без катания на лыжах, на отдых потребуется всего три дня. Однако после такого короткого отпуска из Яремче уезжать совсем не хочется. Местные жители советуют – после того как увидели заснеженные Карпаты, нужно приехать еще и весной, когда все вокруг цветет.

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