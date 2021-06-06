Отпуск в Урзуфе: когда ехать, сколько стоит и как можно сэкономить

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Пляжный отдых в Донецкой области конкурирует с популярной Одессой! Журналисты новостей "Сегодня" узнали, во сколько обойдется туристам отпуск на одном из популярных курортов, когда местные предприниматели ожидают бума и в какой период рекомендуют ехать. Напомним, что Карпаты – также популярное направление для отдыха летом.
Из-за дождей в начале лета один из самых популярных курортов Донетчины пустует. И это – Урзуф! Его выбирают тысячи туристов, потому что белый песок, теплое море и низкие цены впечатляют. Но в июле местные все же ожидают наплыва отдыхающих. Поскольку погода будет способствовать отдыху, забронированы почти все локальные отели.
Учитывая месячную задержку сезона, предприниматели наживаться на туристах не будут. И прошлогодние цены на проживание и питание будут аналогичными.
Проживание: за самый дешевый номер для двух взрослых и ребенка нужно заплатить от 300 гривен в сутки. Вдвое дороже придется отдать, если хотите дополнительный комфорт: душ и туалет в номере. Для любителей люксовых апартаментов предлагают улучшенные условия, цена которых – от 1200 гривен.
Питание: за трехразовые ланчи на одного нужно заплатить от 250 гривен: завтрак, обед и ужин. Если хотите сэкономить на еде, то рекомендуют продукты везти с собой.
Недавно мы рассказывали, как отдохнуть бюджетно на Мальдивах и сколько стоит такой отпуск.
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