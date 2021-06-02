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В Карпатах ожидают туристический бум летом-2021. Но цены на услуги не будут выше прошлогодних

Сегодня, 08:00

В 2021 году прайс на аренду и питание местные не повышали – можно бюджетно отдохнуть

Фото: Pixabay

На настоящий бум туристов ожидают этим летом в Карпатах. Местные надеются побить прошлогодний рекорд. Журналисты новостей "Сегодня" посчитали и сообщили, сколько будет стоить отдыхающим отпуск в горах.

Под конец мая в Карпатах толп туристов не наблюдается. Местные называют этот период межсезоньем и ждут отдыхающих через несколько недель в Яремче, Верховине и Ворохте.

Люди едут из мегаполисов в Карпаты за видами и природой. В этом году их еще удивят и ценами – местные жители их не повышали. Арендовать комнату можно меньше, чем за тысячу гривен.

"600 гривен – это отдельная комната с санузлом. Комнату можно снять одному или парой", – говорит Лиза Маркусь, владелица усадьбы.

Фото: скриншот

Не хотите проживать в комнате – можете снять целый дом. Но это выйдет дороже в десять раз.

Фото: скриншот

По питанию здесь тоже на каждый вкус и кошелек. Пообедать в Карпатах, при желании, можно и за двести гривен.

"В среднем стоимость тарелки салата может быть 30-40 гривен. Конечно, если это "Цезарь", то он обойдется примерно в 100 гривен за порцию. Аналогично и для порции борща, гуцульского супа или какого-то другого первого блюда", – говорит Лиза Маркусь, владелица усадьбы.

Что касается развлечений, то их в Карпатах немало: квадроциклы, катание на лошадях, чаны, походы в горы. Чтобы взобраться на вершину Говерлы с экскурсоводом и группой из 15 человек, надо заплатить 1200 гривен.

Эксперт по туризму Юрий Соломченко рекомендует ехать в Карпаты не менее, чем на неделю.

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