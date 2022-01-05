От соло до моногамных игр: 6 главных секс-тенденций 2022 года

Секс-тенденции 2022 года / Фото: Pixabay

Недавно эксперты по отношениям рассказали, на что мы будем обращать внимание в людях в 2022 году. Теперь же бренд секс-игрушек Lovehoney изучил самые популярные сексуальные тенденции 2021 года и, после тщательного исследования рынка сексуального здоровья, назвал шесть тенденций, на которые следует обратить внимание в 2022 году.

Моногамия

Этическая немоногамия (ЭНМ) становится все более распространенными, и Lovehoney говорит, что эта тенденция сохранится. Такие договоренности как полиамория, свинг и открытые браки – заключаются по обоюдному согласию и позволяют людям свободно вступать в интимные отношения. Специалисты по вопросу утверждают, что ЭНМ дает больше психической свободы. Для многих людей подобные вещи звучат дико, но специалисты говорят, что исследования отмечают эту тенденцию в течение многих лет.

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Бренд секс-игрушек We-Vibe, специализирующийся на игрушках для одиночных игр и классических пар, провел исследование на четырех континентах, которое показало, что секс втроем был второй по популярности фантазией.

Мастурбация

Когда COVID-19 лишил людей возможности общаться, табу на мастурбацию быстро исчезло. Это напомнило людям: "Если вы не можете оторваться, то кто это сделает?". Давно доказано, что польза для здоровья от мастурбации безгранична. Мастурбация высвобождает эндорфины, обладающие обезболивающими свойствами. Исследование Menstrubation от Womanizer даже пришло к выводу, что 90% женщинам рекомендуют мастурбацию для снятия боли при менструации.

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Секс для людей с ограниченными возможностями

Долгое время людей с ограниченными возможностями пытались не замечать в темах о сексуальном благополучии. Так, вроде их это не касается. Но, к счастью, Всемирная организация здравоохранения объявила сексуальное удовольствие правом человека, и "новаторы в области секс-технологий устанавливают новый стандарт инклюзивной близости". В результате люди с ограниченными возможностями могут рассчитывать, что их мнение учтут в разговорах о сексуальности, а также найдут продукты, которые им больше подходят.

Экологическая сексуальность

Экологически чистое сексуальное благополучие предлагает идеальный беспроигрышный вариант: сексуальное удовольствие при сохранении окружающей среды. Как и в случае с косметическими товарами, потребители хотят убедиться, что продукты, которые они используют, соответствуют их убеждениям за пределами спальни. В будущем можно ожидать больше биоразлагаемых и экологически чистых девайсов.

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Девайсы с дистанционным управлением

Моменты приключений, такие как романтические свидания с вибрирующим нижним бельем с дистанционным управлением, станут еще более популярными. Компания We-Vibe, занимающаяся секс-технологиями, постоянно совершенствует приложения и игрушки, которые позволяют партнерам доставлять удовольствие друг другу на большом расстоянии.

Секс в космосе

Поскольку миллионеры все чаще отправляются в космос, начинают зарождаться разговоры о сексе в космосе. We-Vibe считает екс-технологии и игрушки единственным жизнеспособным вариантом для самоудовлетворения, который может справиться с основными препятствиями секса в космосе: отсутствием гравитации, отсутствием уединения и утилизацией жидкости.

Саймон Дюбе, исследователь эробиотики, говорит, что космические агентства должны подходить к человеческой сексуальности "с позитивной, научной, чуткой и инклюзивной точки зрения", ведь она имеет первостепенное значение для нашего здоровья, благополучия и успеха нашей внеземной жизни.

В частности, им нужно напомнить, что: 1. сексуальное здоровье – это здоровье, 2. сексуальные права – это права человека, 3. сексуальность – означает разнообразие: 4. удовольствие – это весело и важно; 5. технологии могут помочь.

– заявил он.

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