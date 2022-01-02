Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🤖 Техника будущего ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы

Песни года

Один дома

Итоги года

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Эксперты по отношениям рассказали, на что мы будем обращать внимание в людях в 2022 году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вот как пандемия может повлиять на вашу жизнь и свидания
Тенденции в отношениях в 2022 году
Тенденции в отношениях в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Японии решают, как побороть одиночество и депрессию, бренд секс-игрушек Lovehoney, позиционирующий себя как "сексуально удовлетворенные люди", заключил партнерские отношения с экспертами Несс Купер и Каллисто Адамс, чтобы спрогнозировать тенденции в области свиданий на 2022 год.

"Совместимость" – это теперь не только взгляды на астрологию и бытовые вопросы. Специалисты утверждают, что в последний год "совместимость" все чаще определяется взглядами на вакцинацию. Этот феномен настолько поражает, что в начале 2021 года Белый дом даже подключился к приложениям для знакомств Tinder и OKCupid, чтобы стимулировать внутрипрограммную мотивацию для вакцинированных людей, называя вакцинацию "единственным, что делает нас более привлекательными".

Реклама

Встречи с людьми с похожими политическими взглядами и ценностями становятся все более важными с появлением таких движений как Black Lives Matter. Однако, эксперты подчеркнули, что часто эти методы "просвещенные" используют исключительно для "охоты", посещая BLM, поддерживая феминизм или ЛГБТ-сообщества, а уже после нескольких свиданий "магия" и "пыль в глаза" исчезают, когда человек проявляет себя не на словах, а на поступках.

Поэтому эксперты говорят, что нет лучшего способа определить совместимость и удовлетворенность, чем постепенно узнавать кого-то и видеть, как он проявляется в ситуациях и совпадают ли его ценности с действиями.

Реклама

Любовь с ботами – еще одна тенденция, которая может взорвать 2022 год. Джиллиан Фишер, писательница из Metro, рассказала, как встречалась с парнем-ботом Кларенсом. Ее история свиданий, к сожалению, похожая на историю многих женщин, она пронизана "стикерами, вымыслами и фото с членами".

Говоря о темпераменте, Купер и Адамс утверждают, что люди все чаще обращают внимание на "красные флаги". Несмотря на то, что такие качества как крайняя ревность и любовное помешательство – вызывают тревогу, некоторые люди все равно будут строить "взрывоопасные" отношения. Радует то, что большинство будет выбирать отношения без токсичности.

Реклама

Карантин предоставил больше времени для любви к себе, и ми научились практиковать отложенное удовлетворение, пока не можем создать идеальную и безопасную среду для себя. Но классика твердит: кто ищет – тот находит.

Также узнайте, что мешает сильным и независимым женщинам создать счастливые отношения – мнение экспертов

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Личный опыт
Зачем вакцинироваться от COVID-19
Честный отзыв
Рейтинг The New York Times
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Альтернатива игристому
Надоело шампанское?
Хочу экспериментов
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 декабря - 2 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять