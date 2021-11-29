Все деньги мира: Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн (фото)

Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков / Фото: Коллаж: Сегодня

Люксовый бренд Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков в наборе со знаменитой шкатулкой Scott из органического стекла. Напомним, что вчера ушел из жизни Вирджил Абло – креативный директор мужского департамента модного дома.

Louis Vuitton выпустили набор архивных моделей носков LV Archives, вдохновленные коллекциями дизайнера Вирджила Абло, созданными для бренда, сообщает Hypebeast.

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Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн / Фото: hypebeast

Носки изготовлены из мягкого хлопчатобумажного трикотажа. В набор вошло 6 пар размерами S-M и M-L, упакованных в стильную коробку Scott с монограммами бренда.

Louis Vuitton представил набор архивных моделей носков / Фото: hypebeast

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Louis Vuitton выпустили носки за 54 тысячи грн / Фото: hypebeast

Набор можно приобрести в фирменных бутиках и на сайте бренда. А вот стоимость такой роскоши не всем по карману – набор можно купить за 2000 долларов (54 425,70 грн).

Набор архивных моделей носков стилизованной под знаменитую шкатулку Scott / Фото: hypebeast

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