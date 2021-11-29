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Маша Ефросинина продемонстрировала идеальную фигуру в безупречном платье за 13 тысяч грн (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
29 ноября, 14:35
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Ведущая показала фотосессию от Сони Плакидюк в платье украинского бренда
Маша Ефросинина в платье за 13 000 грн.
Маша Ефросинина в платье за 13 000 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Маша Ефросинина без преувеличения одна из самых влиятельных и стильных знаменитостей в Украине. К ее мнению прислушиваются, а также женщины зачастую пытаются повторить образ знаменитости. Вот и новый лук звезды заинтересовал ее поклонников настолько, что под фото на странице бренда в Instagram, в чьем платье позирует ведущая, сотки вопросов о его цене. Кстати, пора бы и вам присматривать себе платье на Новый год 2022.

В своем Instagram Маша Ефросинина поделилась снимков из объектива звездного фотографа Сони Плакидюк. На фото ведущая позирует в роскошном платье в пол с экстремальным разрезом от украинского дизайнера Ольги Слонь, которая одевает многих знаменитостей: Каролину Ашион, Ольгу Полякову, Катю Осадчую, Джамалу и других.

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Когда одевают и фотографируют подруги.
Фото за пять минут.

– подписала фото Маша Ефросинина.

Нам удалось узнать, что платье бренда Dresstoimpress Ольги Слонь, в котором позирует Маша Евросинина, стоит около 13 000 грн, но сейчас, в связи с последним днем Черной пятницы, магазин радует клиентов скидками до -40%.

Дополнила платье Маша Ефросинина черными высокими сапогами и собранными волосами. Макияж со стрелками идеально подчеркивает выразительные черты лица звезды.

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В комментариях под фото ведущую засыпали комплиментами: "Незаконно быть такой шикарной", "Какая же вы красивая", "Ну просто просто божественно красивая", "Огонь" и.т.д.

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Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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