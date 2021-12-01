Ошибки постящихся – как не набрать вес в Рождественский пост и сохранить здоровье

Ошибки постящихся помогают набрать лишний вес, поэтому в пост важно сохранить здоровье / Фото: Коллаж: Сегодня

Увы, но ухудшение самочувствия, потеря мышечной массы, а жировых накоплений и наоборот – набор лишнего веса, результат резкого "ухода" в пост. Что делать, чтобы не набрать лишних килограммов и как поститься без вреда для здоровья, рассказала диетолог, психолог и консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

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Почему пост – это не диета

В постном районе множество блюд – из растительных продуктов, поэтому существует заблуждение, что, соблюдая пост, можно быстро похудеть и в целом оздоровиться. Однако во время поста исключается большинство белковых продуктов – мясо, яйца, молоко. А именно белковая пища является "строительным материалом" для нашего организма.

Пост – это в первую очередь религиозная традиция, во время которой воздерживаются от определенной пищи, алкоголя, очищаются прежде всего духовно. Не путайте пост с диетой, даже диета – это тоже не голодание или отказ от многих продуктов, а меню, которое подбирается индивидуально, с учетом подсчета калорий, которое содержит все незаменимые микроэлементы.

Если во время поста вы налегаете на картошку, особенно жареную – то рискуете набрать вес / Фото: Depositphotos

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По церковным канонам в посте содержится немало блюд из круп, картофеля, мучных изделий. Если вы исключаете из меню белковую пищу, начиная активно заменять ее жареной картошкой, выпечкой и т.д., то к Рождеству рискуете не похудеть, а наоборот – поправиться.

Чем пост может быть вреден для здоровья?

Если основными блюдами в ближайший месяц станут картофель, хлеб, вареники и другие мучные блюда, то так вы рискуете повысить сахар в крови. Что же происходит при повышении уровня глюкоз в крови? Ее автоматическое замещение жиром, так работает наш организм. Так максимум каши и хлеба в рационе (плюс – если человек к тому же ест мало овощей) приведут к лишим килограммам.

Если налегать на выпечку и мучное вместо белков, то можно быстро поправиться даже в пост / Фото: freepik.com

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Важный момент – лишаясь белковой пищи, уйдет большой процент мышечной ткани. Дефицит белка вызовет нарушение метаболизма, структуру строения мышц, в итоге жизненные силы слабеют, энергия уходит, самочувствие ухудшается. Если вы поститесь таким образом, что уже почувствуй себя хуже и решите "взбодриться" спортом или активной гимнастикой – то можно навредить еще больше.

Можно ли тренироваться на диете или в пост?

Если вы решили поститься, то спортивную активность следует снизить. В то же время, посильные физические нагрузки ускоряют метаболизм, выводят из организма продукты распада и, соответственно, способствуют похудению.

Если вы решили поститься, то обязательно обсудите со своим семейным врачом ваше меню (можно ли вам вообще соблюдать пост) и какую физическую нагрузку выбрать, чтобы не привести к скачку сахара в крови. То есть, спорт и меню придется подбирать более тщательно.

Кому вообще нельзя соблюдать постное меню?

Резко лишая себя сбалансированного питания, можно спровоцировать обострение уже имеющихся патологий и новых заболеваний. Поэтому поститься не рекомендуется:

во время беременности и кормления грудью

подросткам и детям, особенно девочкам

при тяжелом физическом труде

при онкологии

людям с диабетом, заболеваниями ЖКТ, почек и печени

Пожилым людям тоже нежелательно поститься, поскольку у них организм уже менее вынослив и больше подвержен стрессам.

Как не поправиться и не заболеть, соблюдая пост?

Чтобы чувствовать себя полными сил и энергии даже в пост, важно чтобы в питании были все обязательные составляющие рациона – то есть белки, жиры, углеводы. Также важно пить регулярно именно чистую воду, а не чай, кофе и другие напитки.

Кофе в пост лучше ограничить, или пить чистый, а также с растительным молоком / Фото: depositphotos.com

Кофе лучше ограничить, если пьете – то выбирайте чистый кофе или с молоком растительного происхождения – используйте его не сразу после еды, а как перекус. Иначе увеличивается рост калорий.

Чтобы не потерять белки, отказавши от мяса и яиц, включите в меню бобовые. Но помните, что такие продукты хуже перевариваются. И при проблемах с пищеварением бобы, чечевицы, фасоль и другие бобовые продукты нужно будет замочить в воде, лучше на ночь, желательно выдержать замачивание в 12 часов. О количестве витаминов в бобовых подскажет их цвет – чем ярче, тем больше в нем микроэлементов и витаминов.

Жиры ищите в оливковом масле и самих оливках, авокадо. Масло допустимо от 1 до 3 чайных ложек, кладите его в салаты. Добавляйте сок лимона, это отличный сорбент, он помогает выводить лишние жиры из организма. Только если нет изжоги, другой реакции или болезней желудка.

Во время поста кладите в каждое блюдо больше рубленной свежей зелени / Фото: freepik.com

Углеводы можно брать из чернослива и кураги – это природный источник фруктозы. Также не повредит немного черного шоколада, не более 20 грамм в день. В пост едят много каш, но не все знают, что крупы тоже стоит замачивать. Каши лучше есть в первой половине дня, а во второй – бобовые. Можно сварить суп из бобовых с крупой.

В качестве ферментированного средства для улучшения пищеварения помогут овощные салаты, соевые продукты, тофу. Кладите больше зелени в каждое блюдо.

Помните, что свекла и тыква повышают сахар, поэтому кушайте их в обед, и вообще – 2-3 раза в неделю, не более.

Также мы ранее писали, как начать питаться рационально, чтобы похудеть и быть здоровым.