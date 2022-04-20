Меган Маркл и принц Гарри шиковали в номере Hilton за 77 тыс. гривен. И это в сутки!

Пара прилетела с визитом на "Игры непокоренных" и поселилась в роскошном Royal Suite отеля Hilton

Меган Маркл и принц Гарри выбрали Royal Suite 5-звездочного отеля Hilton / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети продолжают обсуждать не только страстный поцелуй Меган Маркл с принцем Гарри на торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных" в Гааге (Нидерланды), но и Royal Suite в 5-ти звездном отеле Hilton, где останавливалась пара. За сутки проживания они заплатили 77 тысяч гривен. Об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри выбрали Royal Suite 5-звездочного отеля Hilton в Гааге. Поселились в гостинице накануне открытия "Игр непокоренных". Они были не одни, а с персональным телохранителем, который поселился в другом номере.

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Одна ночь в королевских апартаментах им стоила 77 тыс. гривен. И вот почему: в их распоряжении была площадь 1500 кв. футов королевского номера с двумя ванными комнатами, переговорной и кроватью king-size. А еще с личным лифтом!

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Козырное место – терраса с видом на город. Интересно, Меган Маркл и принц Гарри успели выпить там кофе с утра, обсуждая планы на день?!

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В The Sun отмечают, что персонал отеля пообещал не разглашать об их пребывании в гостинице Hilton. Но их все же заметили гости, которые были в шоке от неожиданной встречи.

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