Отпечаталась тушь и осыпались тени: как спасти макияж, если что-то пошло не так

Разбираемся с проблемами в мейкапе, которые бесят больше всего

Наряд подобран, трендовая укладка готова, а в макияже осталось пару штрихов... И тут как на зло — потекла тушь, размазались тени, с румянами перебор. Что делать в такой ситуации? Не паниковать. Сейчас расскажем, как быстро и просто исправить самые популярные проблемы в макияже.

Проблема: слишком много румян

Решение: прозрачная пудра

Если после нанесения румян вы узнали в себе Марфушу из "Морозко", не спешите хвататься за влажные салфетки. Они оставят разводы, и тогда весь макияж насмарку. Лучше добавить пушистой кистью слой пудры, в идеале — прозрачной. Постарайтесь добиться естественного румянца, как после занятий спортом.

Проблема: осыпались тени

Решение: спонж

Вечерний макияж стоит начинать с глаз — и только потом переходить к основе. Так будет возможность очистить кожу перед тональным кремом. Но если тени осыпались, когда мейкап уже был закончен, воспользуйтесь косметическим спонжем. Он действует как ластик. Чтобы усилить эффект, добавьте под глаза светлый консилер.

Проблема: неровные стрелки

Решение: карандаш или подводка-фломастер

Не пытайтесь стереть неровности — размажется все. Лучше устройте себе день широких стрелок (очень модных, кстати) и дорисуйте контур. Если используете жидкую подводку, сначала очертите форму карандашом. Поверх него добиться безупречной линии будет проще. Другой вариант — подводка-фломастер. С такой сделать красивые стрелку под силу даже новичку.

Проблема: отпечаталась тушь

Решение: сухая ватная палочка

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Бывает, за пару шагов до идеального макияжа как захочется чихнуть… Ну или просто моргнуть. И тушь мгновенно отпечатывается над верхним веком. Оттирать все это дело мицеллярной водой — затея не очень. Лучше взять себя в руки и дождаться, когда тушь подсохнет. Тогда ее легко (и безопасно для остального мейкапа) можно стереть ватной палочкой.

Проблема: не держится помада

Решение: тональный крем

На такой случай есть специальное средство — база под помаду. Но если у вас нормальная, не слишком сухая кожа губ, подойдет и матовый тональный крем. Нанесите его перед макияжем. Это не только продлит стойкость помады, но также сделает ее оттенок ярче и насыщеннее. Кроме того, не списывайте со счетов карандаш для губ. С ним макияж губ не будет растекаться.

Проблема: нечеткий контур губ

Решение: кисточка и корректор

Действуете в обратном порядке. Нанесите помаду только на середину губ, контур обведите неострым карандашом, а оставшуюся границу растушуйте. Если хочется безупречный эффект — нанесите на маленькую чистую кисть светлый корректор и прорисуйте форму вокруг. Особое внимание уделите уголкам губ — самому проблемному участку.

Проблема: темный тональный крем

Решение: бронзирующая пудра

Новый тональник, который оказался предательски темным, лучше отложить до отпуска. Возможно, после загара оттенок и подойдет. Но если дело сделано и вы сидите совсем незагорелая, но с темным от крема лицом — спасайте положение бронзирующей пудрой. Затемнив ею шею, можно добиться более естественного эффекта. Впрочем, от глубоких вырезов в этот день стоит отказаться.

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