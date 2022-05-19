ТОП-5 уникальных мест в Украине, которые стоит увидеть после победы

ТОП-5 мест в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Тревел-эксперты предполагают, что количество путешественников в Украине после победы увеличится. Люди захотят посетить Чернобаевку, Бучу, Ирпень и другие места, ставшие музеями с историей под открытым небом. Не стоит забывать о желаемых довоенных локациях в списке туристов со всего мира. "Сегодня" покажут ТОП-5 мест – их стоит увидеть повторно.

"Олешковские пески"

Национальный природный парк "Олешковские Пески" в Херсонской области – это украинская пустыня Сахара. Почему "Сахара"? Снаружи песчаный массив напоминает бескрайнюю пустыню. Его называют природным чудом Украины из-за разнообразия ландшафтов, на территории которого увидите 455 видов растений и 958 видов животных. Летом песок нагревается до 70 градусов, но этот факт не пугает туристов, приезжающих сюда на фотосессии и пикники. "Олешковские пески" – самый большой песчаный массив в Европе, а еще визитная карточка Херсонщины.

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"Тоннель любви"

Самое романтическое место Украины - 5-ти км "Тоннель любви" на колее, обросшей ветвями деревьев. Находится природная достопримечательность неподалеку городка Клевань Ровенской области. Туристы приходят сюда на романтическую фотосессию. Влюбленные загадывают посреди туннеля желание, которые осуществляется.

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"Оптимистическая" пещера

Самая длинная в мире гипсовая пещера, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса – это "Оптимистическая". Она еще и пятая по длине среди всех пещер мира. Длина пещеры – более 260 км. Находится чудо природы в Тернопольской области. Искатели приключений ее оценят, когда будут гулять и смотреть на кристаллы и подземные озера! Специалисты уверяют, что пещера образовалась 14 млн. лет назад, а экстрасенсы считают ее местом силы.

Лемурийское озеро

Must visit место на Херсонщине – Лемурийское озеро, которое еще называют "Розовым озером". Соли в литре воды из озера на 50 г больше, чем в Мертвом море. Озеро – это не только об эстетике для глаз, но и пользе для организма. Вода обогащена минералами (магний, калий, йод, бром) и полезна для профилактики заболеваний кожи, суставов, дыхательных путей и нервной системы. Подробнее о чудодейственных свойствах Лемурийского озера читайте по ссылке.

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Озеро "Синевир"

"Глаз Карпат" – второе название горного озера "Синевир", расположенного на высоте 1000 метров над уровнем моря в Закарпатье. Глубина водоема – до 25 метров, но в ней запрещено купаться. Туристы приезжают на локацию за другим – пообедать в аутентичных усадьбах, переплыть на плоту с одной стороны озера на другую и насладиться флорой. Природа удивляет, поэтому съемки фильмов на территории устраивали периодически. Среди них – "Последний шаг" с французским актером Жаном Рено.

Мы рассказывали,возможно ли вернуться в Украину со статусом временной защиты.