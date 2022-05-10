Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Польза бега

Дело Собчак

Обучение в Германии

Борис Джонсон о Черчилле

Профессия "мама"

Мемы в тему
СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Можно ли вернуться в Украину со статусом временной защиты – ответ эксперта

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 11:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
О правилах пересечения границы, запретах и последствиях для временно переехавших в Германию украинцев – рассказал адвокат
Как вернуться домой, если получил статус временной защиты в ЕС
Как вернуться домой, если получил статус временной защиты в ЕС / Фото: pexels.com

Тысячи украинцев вынужденно переехали за границу и получили статус временной защиты для официального пребывания в стране. Каждый день количество тех, кто едет обратно на родную землю, увеличивается. Можно ли возвращаться в Украину, получив статус временной защиты в Германии, рассказала адвокат Елена Кухаренко в Instagram.

Украинцам со статусом временной защиты разрешено выезжать за пределы страны, где они его получили.

Реклама

Временная защита простым языком – это статус резидента в стране. Лицо, получившее эту защиту, становится резидентом страны пребывания с теми же правами, как и резиденты на других основаниях, и как резидент может выезжать из страны и возвращаться, – рассказала адвокат Елена Кухаренко.

Если вы получили разрешение на временное проживание (Aufenthaltstitel) в Германии и уехали из страны без возвращения, или не находились там более 6 месяцев, оно становится недействительным.

Временно переселенные с видом на жительство могут ехать за пределы страны, где получили временную защиту, учитывая правила. Имея временное разрешение на проживание и действительный проездной документ, сможете вернуться в Германию.

"Сегодня" рассказывали, что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев в США.

Реклама

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Кошка, которая выжила в Бородянке
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как перевезти животное за границу
Лайфхак недели
Пошаговая инструкция
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять