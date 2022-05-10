Можно ли вернуться в Украину со статусом временной защиты – ответ эксперта

О правилах пересечения границы, запретах и последствиях для временно переехавших в Германию украинцев – рассказал адвокат

Как вернуться домой, если получил статус временной защиты в ЕС / Фото: pexels.com

Тысячи украинцев вынужденно переехали за границу и получили статус временной защиты для официального пребывания в стране. Каждый день количество тех, кто едет обратно на родную землю, увеличивается. Можно ли возвращаться в Украину, получив статус временной защиты в Германии, рассказала адвокат Елена Кухаренко в Instagram.

Украинцам со статусом временной защиты разрешено выезжать за пределы страны, где они его получили.

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Временная защита простым языком – это статус резидента в стране. Лицо, получившее эту защиту, становится резидентом страны пребывания с теми же правами, как и резиденты на других основаниях, и как резидент может выезжать из страны и возвращаться, – рассказала адвокат Елена Кухаренко.

Если вы получили разрешение на временное проживание (Aufenthaltstitel) в Германии и уехали из страны без возвращения, или не находились там более 6 месяцев, оно становится недействительным.

Временно переселенные с видом на жительство могут ехать за пределы страны, где получили временную защиту, учитывая правила. Имея временное разрешение на проживание и действительный проездной документ, сможете вернуться в Германию.

"Сегодня" рассказывали, что не так с программой Uniting for Ukraine для украинцев в США.