Он неадекватный: супруга Андрея Джеджулы хочет уехать от него вместе с ребенком

В начале этого года Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями. Но еще во время беременности между супругами возник скандал

Юлия Леус и Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

Юлия Леус заразилась коронавирусом и сложно переносит болезнь. Ухаживать за ребенком ей помогает супруг Андрей Джеджула, который постит в Instastories фото и видео с дочкой Аделиной.

Заботливый папа кормит малышку и меняет ей памперсы, но жена не самым лучшим образом отзывается о нем.

Андрей Джеджула проводит время с маленькой дочкой

Фото: instagram.com/stories/djedjula

В сторис Юлия Леус назвала Джеджулу "неадекватным" и призналась, что очень ждет своего выздоровления, чтобы ехать на другую квартиру.

"Я очень плохо себя чувствую, но я конечно прокомментирую это чудовище, которое выставляет у себя сторис как он кормит ребенка, теперь он выставляет как он памперсы заворачивает в треугольник... Это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда я вылечусь и заберу отсюда ребенка", – сказала супруга Андрея Джеджулы у себя в сторис.

Юлия Леус не хочет оставлять дочь с Андреем Джеджулой

Фото: instagram.com/stories/yla__yla

Леус отметила, что не хочет, дабы ее дочь "росла с таким отцом". По словам Юли, ей тяжело одновременно лечиться и смотреть за ребенком, потому что ей страшно оставлять Аделину "с этим неадекватным человеком".

Андрей Джеджула и Юлия Леус вместе с детьми проживают в одной квартире, несмотря на ссоры и скандалы. Напомним, что в конце декабря прошлого года супруга шоумена попала в больницу с угрозой выкидыша, кроме того, Юлия угрожала Андрею разводом.

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Напомним, что ранее Санта Димопулос резко высказалась о своем бывшем муже Андрее Джеджуле.