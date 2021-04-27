Омолаживаем свое лицо на 30 лет: в соцсетях появился новый флешмоб

В социальной сети TikTok появилась прикольная фишка, которая поможет сделать вас моложе на 30 лет и вернуть в лихие 1990-е

TikTok постоянно предлагает пользователям различные способы сделать контент более интересным и зарабатывать на этом: от эффектов зеленого экрана до фильтров, которые забавно искажают лицо, делают человека невидимым или превращают его в принца или принцессу Диснея.

Последняя самая популярная фишка, взорвавшая TikTok, это фильтр, который может сделать вас на 30 лет моложе и вернуть в лихие 1990-е.

Life Сегодня проверили, как это работает, и собрали самые прикольные ролики, появившейся в рамках нового курьезного флешмоба.

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1. Невероятное перевоплощение

2. Родители стали подростками

3. Папа, это ты?

4. Нажала кнопочку – и второго подбородка нет

5. Вот это трансформация

6. Сложно узнать

7. Просто чудеса!

8. Ну тут, по-моему, фильтр промахнулся

9. Надо же...

@celepamio no nos sabíamos la letra que tan parecidas somos Marlboro Nights – Lonely God

10. Теперь можно сделать себе кучу классных детских фоток

Напомним, почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео.