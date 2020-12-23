Как заработать на TikTok – отвечает маркетолог

Эта соцсеть влияет на все плейлисты всех радиостанций мира

Большие деньги за короткие ролики в TikTok. Это относительно новая социальная сеть, больше ориентирована на молодежь и сейчас она становится все более популярной. Сколько на этом реально заработать, рассказала "Сегодня" известный блогер Светлана Вольнова.

Сюжет Натальи Тимуршиной и Александра Литвинова Видео: Сегодня

В чем бешеная популярность TikTok

По словам Светланы, зарабатывать в интернете можно по-разному и самый простой вариант – молодежные соцсети. Блогер влюблена в TikTok, которым рулят миллионники и зарабатывают на них большие деньги.

Площадка, где пользователи делятся короткими развлекательными видео, в 2020 году зарекомендовала себя как наиболее популярная соцсеть. Чем больше просмотров контента, тем выше доход.

Это подтверждают и маркетологи: "TikTok запустил монетизацию и в ближайшее время это будет похоже на YouTube – если у тебя есть аудитория, то ты сможешь получать средства", – комментирует маркетолог Юрий Копышинский.

Как раскрутить аккаунт в TikTok

Чтобы получать деньги за свои видео с TikTok, сначала следует раскрутить собственный аккаунт. Способы есть разные. Самый распространенный – снятие забавных роликов на музыкальные композиции.

По словам музыканта Алексея Потапенко, TikTok влияет на все плейлисты всех радиостанций мира: "Настолько популярная платформа, что я бы на него рекомендовал обращать внимание прогрессивным музыкантам", – комментирует Алексей.

Как заработать на TikTok Фото: Reuters

Светлана Вольнова рассказывает, что в TikTok есть рекомендации – то, на чем можно сразу заработать. Смотрите, что сейчас в моде и быстро снимаете такое видео для своего аккаунта.

Но рекламодатели обращаются только к блогерам с аудиторией более 100 тысяч подписчиков, говорит маркетолог. По его словам, пост может стоить от тысячи долларов за интеграцию. И это является достаточно нормальной ценой.

Тем временем Telegram станет платным, но не для всех: что изменится.

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