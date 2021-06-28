Олю Полякову в горячих позах пристыдили за фотошоп

Олю Полякову раскритиковали за поддельные фото / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова, которая недавно показала свое фото в детстве, озадачила фолловеров. Она поделилась с ними новыми фотографиями, но внимание многих привлекла не горячая фигура звезды, а поплывший фон.
А мы делимся с вами календарем летних лайфхаков, который поможет классно провести это лето.
На снимках, опубликованных в Instagram-профиле Поляковой, она позирует лежа и на четвереньках на зеленой траве. Исполнительница одета в красный купальник.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
Откровенные кадры определенно привлекли внимание пользователей сети, которые в комментариях написали много комплиментов Оле Поляковой. Но нашлись и те, кто обвинил ее в том, что она якобы убрала свой живот в фоторедакторе.
- "Ну просто тигрица"
- "Афродита прям!"
- "У вас газон поплыл"
- "Фотошоп, видно как живот подтягивали, что аж поле поплыло"
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Одному из подписчиков Оля Полякова ответила: "Ну да, у меня ж пузо обычно".
Ранее Полякова рассказала, что почти все ее фото в купальниках делает ее старшая дочь Маша. А показывать свое тело Олю научила ее мама.
"Моя мама всегда говорила: "Красота женская – это капитал. И красоту женскую нужно чтобы видели люди", – призналась Королева ночи.
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