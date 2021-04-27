20 лет назад концерт Оли Поляковой стоил 100 долларов. Из них на руки певица получала лишь 15, а все остальное шло на костюмы, косметику, а иногда, даже оплату квартиры

Певица Оля Полякова, которую на днях засыпали вопросами о ботоксе и операциях, в начале своей карьеры получала всего 15 долларов за выступление. Артистка начинала свой творческий путь в 2000 году, а первым ее продюсером была Ирина Ковальская, в студии которой дядя Поляковой делал ремонт. Однажды он привел свою молодую племянницу, которая очень хотела стать певицей. Так все и началось.

Продюсер Ирина Ковальская в шоу "Разоблачения", которое было опубликовано YouTube-канале KYIV.LIVE, раскрыла, как познакомилась с Олей Поляковой и за какие гонорары она работала, еще не будучи звездой.

Оля Полякова в молодости / Фото: пресс-служба

"Все началось с того, что мы познакомились с человеком, который делал хорошо ремонты. Мы как раз переезжали в новую студию, и нам это было необходимо. Договорились, что будем его рекламировать, а он нам сделает ремонт в студии. Бартер был очень эффективным: и ему, и нам все нравилось. Поэтому, далее он привел к нам свою племянницу, которая хотела петь, и попросил заняться ее продвижением. Это и была Оля", – рассказала Ирина Ковальская.

Сегодня Оля Полякова одна из самых дорогих артисток Украины. Но вначале карьеры ее выступление стоило 100 долларов. При этом, самой певице на руки давали лишь 15 долларов.

Первый продюсер Оли Поляковой / Фото: пресс-служба Реклама

Продюсерская команда оплачивала Оле Поляковой курсы по визажу, покупала костюмы и косметику для выступлений, а также помогала с оплатой квартирной ренты.

"Были такие моменты, когда она вот говорит: "Мне не чем платить за квартиру". Я доставала из кошелька свои последние, потому что у меня тоже семья, я не была олигархом", – сказала Ирина Ковальская.

Успех долго не приходил к певице, однако она волновалась больше из-за того, что никак не может встретить свою любовь.

За несколько лет ее гонорар вырос до 1000 долларов за выступление, из которых она получала 150, а во время одного из корпоративов она наконец познакомилась с Вадимом – своим будущим мужем.

По словам Ирины Ковальской, она вложила в Олю Полякову примерно 150 тысяч долларов, из которых певица вернула лишь 25 тысяч долларов.

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