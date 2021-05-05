Ольга Бузова
Телеведущая Ольга Бузова, которая недавно со скандалом рассталась с бойфрендом, экстренно доставлена в больницу и ей делают операцию. О причинах госпитализации и хирургического вмешательства пока ничего не известно. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на свои источники.
Журналистам стало известно, что прямо сейчас телеведущая находится на столе хирурга, и операцию делают под общим наркозом.
Отмечается, что представители Бузовой отказались комментировать ситуацию.
В Instagram Ольга появлялась 20 часов назад, что для нее уже является достаточно давно. Ведь обычно Бузова публикует почти каждый свой шаг.
Изданию teleprogramma.pro удалось связаться с мамой телеведущей. Ирина Александровна сообщила, что ничего о госпитализации и операции дочери не знает.
"Я не знаю, я не в курсе, я на работе. Извините, ничем помочь не могу", – сказала мама Бузовой.
Ранее Ольга Бузова посетила вечеринку в честь дня рождения Филиппа Киркорова.