Ольга Сумская показала себя без одежды и разозлила фолловеров: Удалите это!

Снимок Сумская разместила в своем Instagram-профиле. "Эта фотосессия в жанре Боттичелли в свое время наделала много шума... А вам как?", – поинтересовалась у подписчиков заслуженная артистка Украины.

Пользователи соцсети восприняли пост Ольги очень бурно. Кто-то считает, что Сумская вышла на фото очень красивой, а кто-то буквально просит ее удалить фото и "не позориться".

Актриса Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

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"Не коверкайте это искусство, пожалуйста! Ольга, не опускайтесь! Я вас искренне прошу! Зачем это? Это ж ужас, а! Ну, зачем вам это нужно?! Есть масса тем, где можно проявить себя, но только не это. Тем более в вашем исполнении. Удалите это", – написала одна из поклонниц Ольги Сумской.

Скриншот: instagram.com/olgasumska

Хотя мнения фанатов актрисы разошлись, равнодушным эта фотография точно не оставила никого.

Ранее Ольга Сумская призналась, что бывший муж впервые ее ударил еще до свадьбы.