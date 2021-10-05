Конечно, если вы не хотите открывать Google на встрече, чтобы узнать, что такое "лончанул с факапа". В статье расскажем об эвфемизмах для хард-воркеров, блогеров, для рутинной жизни людей, а также "маскировки" факапов. С поисковыми запросами зуммеров в Интернете, о которых рассказывали ранее, также ознакомьтесь. Почему эвфемизмы популярны? Эвфемизмы - лексика для людей, которые прямолинейны в общении, но все же хотят сделать свои высказывания лайтовыми. И сейчас модно говорить - не "нахамил", а "абьюзнул". Этими словами маскируют смысл, который является нежелательным, вульгарным и пренебрежительный, чтобы сделать его более "мягким". Это один из аргументов, почему тексты в социальных сетях ними перенасыщены. Ненормативная лексика также входит в список слов, которые современные люди интерпретирують в эвфемизмы. Начнем с "жизы" Часто опаздываете на работу и встречи, как и курьер пиццы с доставкой в особый день? Если жизненно, то мы не знаем, как вы жили без этих трех эвфемизмов. Теперь не говорят: "Нахамил курьеру пиццы". Правильно - "Абьюзнул фуд-деливери". И не употребляйте "Проспал на работу в понедельник". Говорите - "Поймал уикенд-джетлаг". И никакого "Забыл и опоздал на встречу". Правильно - "Постфактум реджектыв митап". Дальше - эвфемизм, который идеализирует жизнь в социальных сетях Вы не раз слышали от блогеров, как они апгрейдят названия блюд, которые приготовили дома. Говорят не "жареная яичница", а "скрамбл". И "макароны" они не готовят, а исключительно "пасту". А когда добавляют к рису что-то кроме соли, то сразу презентуют в сторис как "ризотто". Знакомо? Вот один из эвфемизмов, который шокирует вашу маму, но понравится друзьям в интернете: "Сегодня у меня хоуммейд митболы на бранч", но не "Мама сделала котлетки на полдник". Хард-воркеры здесь? Ловите свою "жизу" Люди, которые 24/7 посвящают себя работе и знают, что такое выгорание, оценят 5 выражений с эвфемизмами. Хватит говорить "Быстро уговорил взять на испытательный срок", даже если вы новичок. Говорите "Асапнув положительный фидбэк сечеру". Сделайте свою отмазку о непосещении работы трендовой и покажите, что вы полиглот. Поэтому никаких "Несколько дней не выходил на работу", а исключительно "Офф-тейк дейофов". Люди, которые работают сверхурочно, не обойдутся без выражения "Окончил вау кейс для портфолио". Олдскульная его версия - это "Сделал что-то полезное для проекта". И обращение к руководителям есть. Босс вас постоянно заставляет заканчивать работу, потому что дедлайны "горят" (хотя - это ваш профессиональная обязанность)? Говорите "Босс газлайтно джобизданит". Высказывания для похвалы также есть. Когда-то говорили "Похвалил младшего специалиста за реплику на совещании, которая заставила улыбнуться начальника", но не сегодня! Ибо современные люди говорят "Ачивнув джуниора за питч на митинге". И на десерт - сленг для факапов Его также используют публичные люди в социальных сетях. Согласитесь, что позитивно влияет на образ не "Перепутал задачи", а "Креативно интерпретировал". Вот еще 3 must know высказывания, которые вам понадобятся: "Все перепутал" - "Хаотично приоритизировал". "Облажался в первый день" - "Лончанул с факапа". "Сорвал сроки работ" - "Перенес дедлайн в зону комфорта". Проверьте также, понимаете ли вы сленг современных модниц.