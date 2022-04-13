Оксана Марченко: что известно о госпредательнице и жене Медведчука

Жизнь Оксаны Марченко и Виктора Медведчука поделилась на "до" и "после", как и для украинцев. Конечно, с поправкой на справедливость / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера стало известно, что 15 представителей медиасферы попали в "реестр госпредателей", созданный Национальным агентством по предотвращению коррупции и движением "Чесно".

Среди них оказалась и телеведущая, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Рассказываем, что известно о куме президента России Владимира Путина.

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Что известно о Марченко

Оксана Марченко родилась в 1973 году в селе Чабаны Киевской области. С отличием окончила исторический факультет Национального педагогического университета им. Драгоманова. В 19 лет стала лицом телеканалов "ЮТАР" и "УТ-1", после победы в конкурсе непрофессиональных журналистов.

Детские фото Оксаны Марченко / Фото: Инстаграм

На работе Оксана познакомилась со своим первым мужем Юрием Коржем, в браке с которым родила сына Богдана.

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В 1999 году Оксана вела церемонию "Людина року", где и познакомилась с Виктором Медведчуком. В 2000-м Марченко основала телевизионную компанию "Омега-ТВ", а в 2003 году обвенчалась с Медведчуком.

Свадьба Оксаны Марченко и Виктора Медведчука / Фото: УНИАН

Все это время Оксана посвящала собственным телевизионным проектам, вела шоу собственного имени, была ведущей "Україна має талант", а также "Х-фактор".

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В 2018 году Марченко стала участницей шоу "Танці з зірками", что вызвало скандал. Сотрудники телеканала и общественность были против участия Оксаны из-за ее антиукраинской позиции. Чтобы выйти из неприятного положения, Марченко заявила, что получила серьезную травму и не может больше танцевать.

Оксана Марченка на паркете шоу "Танці з зірками" / Фото: Инстаграм

В феврале 2021 года, после введённых санкций против её семьи, за финансирование террористов и российских оккупантов, объявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кумовство с российским фюрером

Оксана Марченко не раз признавалась в интервью, что выбрала Владимира Путина крестным своей дочери, потому что он верующий православный и замечательный человек. Она утверждала, что Путин замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей Дарьей Медведчук. Но, умалчивала, что за время такого кумовства они с Медведчуком значительно обогатились, не брезгуя принимали подарки в качестве недвижимости в Крыму и миллионов долларов, которые направляли на финансирование терроризма.

Интересно, что крестной является жена Медведева – Светлана. Марченко отмечала, что Светлана активно занимается духовным становлением Даши, они ходят вместе на церковные службы, читают духовную литературу.

Владимир Путин, Светлана и Дмитрий Медведев. Оксана Марченко с дочерью / Фото: Коллаж: Сегодня

К сожалению, Оксана ограничила доступ к своему Instagram-аккаунту, и мы не можем вновь недоумевать от ее столь духовных подписей о своей семье, оставленных под достаточно откровенными фото.

Где Марченко сейчас

За несколько месяцев до войны Оксана Марченко запустила новый проект под названием "Паломница". В каждом эпизоде шоу 48-летняя супруга Медведчука рассказывает о православных святынях, ведет беседы с героями, среди которых Анна Герман, Филипп Киркоров и священники Московского патриархата. К слову, все записи интервью происходят в храмах, что смотрится достаточно странно – среди святынь, проплывает дама в Dolce & Gabbana с эффектным макияжем, размещается перед иконостасом с героем видео, где размеренно ведут беседы о Боге.

Оксана Марченко с Анной Герман / Фото: oksana-marchenko.com.ua

Наверное, Марченко пытается взывать к электорату, заняв нишу глубоко верующей жены политика в путинской пропагандистской машине.

Оксана Марченко с Филиппом Киркоровым / Фото: oksana-marchenko.com.ua

22 февраля, за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину, Марченко выехала в Москву. Там она встретилась с Николаем Басковым, с которым и записала новое интервью для своего проекта. В ролике они говорили о вере, о том, что Марченко не сбежала из Украины, а приехала специально к Николаю. Басков пытался апеллировать к своим украинским корням, Оксана же очень жаловалась на хейт в Украине из-за ее пророссийской позиции.

Оксана Марченко с Николаем Басковым в Москве / Фото: Сегодня

Где сейчас находится жена Медведчука неизвестно. СМИ сообщают, что она скорее всего в Москве или выехала в Беларусь.

Ранее мы рассказывали о семерых детях Путина, которых он тщательно скрывает от общественности.