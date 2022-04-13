Оксана Марченко: що відомо про держзрадницю та дружину Медведчука

Життя Оксани Марченко та Віктора Медведчука поділилося на "до" та "після", як і для українців. Звичайно, із поправкою на справедливість / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора стало відомо, що 15 представників медіасфери потрапили до реєстру держзрадників, створеного Національним агентством з запобігання корупції та рухом "Чесно".

Серед них опинилася й телеведуча, дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко. Розповідаємо, що відомо про куму президента Росії Володимира Путіна.

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Що відомо про Марченко

Оксана Марченко народилася 1973 року в селі Чабани Київської області. На відмінно закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. У 19 років стала обличчям телеканалів "ЮТАР" та "УТ-1", після перемоги у конкурсі непрофесійних журналістів.

Дитячі фото Оксани Марченко / Фото: Инстаграм

На роботі Оксана познайомилася зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем, у шлюбі з яким народила сина Богдана.

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1999 року Оксана вела церемонію "Людина року", де й познайомилася з Віктором Медведчуком. 2000-го Марченко заснувала телевізійну компанію "Омега-ТВ", а 2003 року повінчалася з Медведчуком.

Весілля Оксани Марченко та Віктора Медведчука / Фото: уніан

Весь цей час Оксана присвячувала власним телевізійним проєктам, вела шоу власного імені, була ведучою "Україна має талант", а також "Х-фактор".

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2018 року Марченко стала учасницею шоу "Танці з зірками", що викликало скандал. Співробітники телеканалу та громадськість були проти участі Оксани через її антиукраїнську позицію. Щоб вийти з неприємного становища, Марченко заявила, що зазнала серйозної травми і не може більше танцювати.

Оксана Марченка на паркеті шоу "Танці з зірками" / Фото: Инстаграм

У лютому 2021 року, після введених санкцій проти її сім'ї, за фінансування терористів та російських окупантів, оголосила, що вступає до партії "Опозиційна платформа – За життя".

Кумівство з російським фюрером

Оксана Марченко неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що обрала Володимира Путіна хрещеним своєї доньки, бо він віруюча православна і чудова людина. Вона стверджувала, що Путін чудовий хрещений, який регулярно спілкується з хрещеницею Дар'єю Медведчук. Але, мовчала, що за час такого кумівства вони з Медведчуком значно збагатилися, не гидуючи приймали подарунки такі, як нерухомість у Криму та мільйони доларів, які спрямовували на фінансування тероризму.

Цікаво, що хресною є дружина Медведєва – Світлана. Марченко наголошувала на тому, що Світлана активно займається духовним становленням Даші, вони ходять разом на церковні служби, читають духовну літературу.

Володимир Путін, Світлана та Дмитро Медведєв. Оксана Марченко із дочкою / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, Оксана обмежила доступ до свого Instagram-акаунту, і ми не можемо знову дивуватися від її духовних підписів про свою сім'ю, залишених під досить відвертими фото.

Де Марченко зараз

За кілька місяців до війни Оксана Марченко розпочала новий проєкт під назвою "Паломниця". У кожному епізоді шоу 48-річна дружина Медведчука розповідає про православні святині, веде бесіди з героями, серед яких Ганна Герман, Філіп Кіркоров та священики Московського патріархату. До речі, всі записи інтерв'ю відбуваються в храмах, що виглядає досить дивно – серед святинь, пропливає дама в Dolce & Gabbana з ефектним макіяжем, розташовується перед іконостасом з героєм відео, де розмірковують про Бога.

Оксана Марченко з Ганною Герман / Фото: oksana-marchenko.com.ua

Напевно, Марченко намагається звернутися до електорату, зайнявши нішу глибоко віруючої дружини політика у путінській пропагандистській машині.

Оксана Марченко з Філіпом Кіркоровим / Фото: oksana-marchenko.com.ua

22 лютого, за кілька днів до того, як Росія вторглася до України, Марченко виїхала до Москви. Там вона зустрілася з Миколою Басковим, з яким записала нове інтерв'ю для свого проєкту. У ролику вони говорили про віру, що Марченко не втекла з України, а приїхала спеціально до Миколи. Басков намагався апелювати до свого українського коріння, Оксана ж дуже скаржилася на хейт в Україні через її проросійську позицію.

Оксана Марченко з Миколою Басковим у Москві / Фото: Сьогодні

Де зараз перебуває дружина Медведчука, невідомо. ЗМІ повідомляють, що вона, найімовірніше, в Москві або виїхала до Білорусі.

Раніше ми розповідали про сімох дітей Путіна, яких він ретельно приховує від громадськості.