Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend перед многотысячной толпой. Смотрите, как это было (фото, видео)

Лидер ОЕ Святослав Вакарчук попросил фанатов прийти раньше, чтобы группа успела сыграть все запланированные песни

Как Океан Ельзи выступили на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/okean__elzy

Вечер 9 июля на Atlas Weekend, где Верка Сердючка публично сняла звезду с головы, принадлежал Океану Ельзи – украинская группа собрала под сценой аншлаг. Желающих послушать как можно больше любимых песен лидер коллектива Святослав Вакарчук попросил прийти заранее.

В Instagram-профиле ОЕ опубликовано пару видео выступления, где можно увидеть как слушатели отрывались вместе с любимой группой под хиты.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Поклонники Океану Ельзи также поделились в соцсети фотографиями и видео с Вакарчуком и командой и поблагодарили группу за невероятное шоу.

Это однозначно лучшее из всего что было и того что будет на Atlas Weekend, – пишет один из поклонников в Instagram.

Наша гордость, – пишут фанаты о группе в своих постах.

А для кого-то это был уже двенадцатый концерт Океана Ельзи. Впечатляюще!

Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Ранее мы рассказывали, как на Atlas Weekend прошло выступление Валерия Меладзе.