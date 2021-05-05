Охрана Басты в Киеве напала на украинца из-за напоминания о Крыме (видео)

Охрана российского рэпера Басты (Василий Вакуленко), которого накануне заметили в Киеве, напала на украинца, который пытался объяснить ему, чей на самом деле Крым, а очевидца инцидента заставили удалить видео.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Facebook, опубликовав предоставленное ему видео.

Автор видео рассказал, что он специально подъехал к киевскому ресторану Mocco, когда узнал, что там находится Баста и рассказал ему, чей Крым, снимая это на видео. Рэпер никак не отреагировал, а его охрана попыталась оттеснить киевлянина.

"Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри и сообщил ему, что "Василий, хочу напомнить вам что Крым – Украина! Крым – украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!" - сообщил он.

После его слов о Крыме к мужчине подбежала охрана учреждения и еще несколько спортивных парней.

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"Охрана начала закрывать дверь, а парни выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид", – рассказал он.

По словам киевлянина, его действия со стороны снимал еще один подъехавший к ресторану после поста Стерненко, но охрана Басты заставила его удалить видео.

Напомним, 3 мая в Киев приехал российский рэпер Баста, который числится в базе сайта "Миротворец" и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Мы также писали, что в интервью российской журналистке Ксении Собчак Баста назвал себя украинцем, но не захотел отвечать на вопрос "Чей Крым?".