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Пропагандировал оккупацию Крыма: в Киеве заметили российского рэпера Басту

Сегодня, 00:55

Россиянин неоднократно гастролировал в Крыму после его оккупации и отрицал агрессию России, из-за чего ему запретили въезд в Украину

В Киев приехал российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), который числится в базе сайта "Миротворец" и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщил в Facebook одесский активист Сергей Стерненко со ссылкой на несколько источников, в том числе в Госпогран службе.

Вечером в понедельник, 3 мая, скандального репера видели в ресторане Mocco на Крещатике.

"Прямо сейчас в Киеве на Крещатике в ресторане "Мокко" сидит гражданин РФ Василий Вакуленко, он же Баста.
Басту пустили в страну, несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию", – написал Стерненко.

Он уточнил, что информацию о приезде россиянина в Киев он получил сразу из нескольких источников: сотрудников Госпогранслужбы, окружения Басты и персонала ресторана Mocco, где он ужинал.

Согласно информации в базе "Миротворца", Баста неоднократно гастролировал в Крыму после его оккупации и отрицал агрессию России против Украины. Въезд ему ранее был запрещен, но в сентябре 2020 года запрет отменили.

По словам Стерненко, помимо прочего, рэпер также "выбирал лучшую песню о крымском мосту", незаконно построенному оккупантами, с припевом "такой желанный крымский мост соединил два берега России".

Активист отметил, что за информацию о перемещении и пребывании гражданина РФ Василия Вакуленка "Басты" "неравнодушные граждане" якобы готовы заплатить 1000 долларов.

Ранее в интервью российской журналистке Ксении Собчак Баста назвал себя украинцем, но не захотел отвечать на вопрос "чей Крым?"

Напомним, ранее на кафедре международных отношений киевского университета культуры объявили розыгрыш билетов на концерт российского рэпера Моргенштерна, которого там назвали "звездой мирового масштаба". Впоследствии концерт был отменен, а рэпера внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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Киев рэпер баста
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