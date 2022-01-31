Официально: Dolce&Gabbana прекращает использование меха животных во всех своих коллекциях

Dolce & Gabbana отказались использовать натуральный мех / Фото: vogue.ua, pixabay.com

Недавно Dolce&Gabbana в новой коллекции удивили поклонников своим взглядом на то, как должен выглядеть мужчина, а сегодня у всех на слуху по-настоящему сильное заявление бренда: модный дом больше не будет использовать в своих коллекциях мех.

Уже несколько дней все говорят о том, что Dolce&Gabbana решили перейти на "светлую сторону" осознанной моды и отказаться от использования меха животных. Но сегодня бренд подтвердил подлинность новости официальным заявлением в Instagram.

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Официальное заявление Dolce & Gabbana о прекращении использования натурального меха / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Сознательный выбор в сторону более экологичного будущего без меха. Dolce&Gabbana при поддержке Humane Society of the United States и Humane Society International приняли решение прекратить использование меха животных во всех своих коллекциях, начиная с 2022 года. С целью сохранения ремесла и навыков мастеров-меховщиков #DolceGabbana продолжит свое сотрудничество с этими мастерами в создании одежды и аксессуаров из экомеха.

Ранее об этом говорил глава группы по коммуникациям и маркетингу Феделе Узаи:

Dolce & Gabbana отказался использовать натуральный мех / Фото: Vogue

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Мы работаем над созданием будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять.

– цитирует его Vogue.

В декабре 2021 года бюджетный комитет итальянского сената одобрил поправки, которые запрещают в стране убивать животных ради модных изделий. Планируется, что процесс полностью завершится до июля 2022, после чего Италия станет 16-м государством Евросоюза, где запрещено выращивать животных ради меха.

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