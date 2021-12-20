Образ дня: звезда "Матрицы" Кэрри-Энн Мосс на премьере фильма в Сан-Франциско

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз на зеленой дорожке премьеры фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: Коллаж: Сегодня
На выходных в Сан-Франциско состоялась премьера новой части "Матрицы". Продолжение фантастической эпопеи вышло под названием "Матрица: Воскрешение".
На зеленую дорожку события прибыли главные герои киносаги: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и многие другие.
Все внимание к себе приковала исполнительница роли Тринити – актриса Кэрри-Энн Мосс. Звезда вышла к поклонникам в шикарном платье Oscar de la Renta, созданном брендом специально для нее.
Вечерний наряд был украшен декором в виде зелено-серебристых блесток, напоминающий цифровой дождь.
На странице Oscar de la Renta в Intagram опубликовали процесс создания платья из тончайшего шелка, украшенного плисированной накидкой.
Напомним, в украинский прокат "Матрица: Воскрешение" выходит уже 23 декабря. Научно-фантастический боевик, снятый Ланой Вачовски, стал четвёртой картиной в серии "Матрица".
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