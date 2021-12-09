Образ дня: Сара Джессика Паркер на премьере продолжения сериала "Секс в большом городе"

Образ Сары Джессики Паркер на премьере "Секс в большом городе" / Фото: Коллаж: Сегодня

8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения культового сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Потрясающая Сара Джессика Паркер в невероятном платье из фатина стала звездой вечера. А ведь это под силу каждой из нас, нужно начать с простого — провести ревизию в шкафу.

Представлять легендарный проект пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. К ним также присоединились новые коллеги по съемочной площадке Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.

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Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Поддержали королеву вечера ее близкие — муж Мэттью Бродерик и их 19-летний сын Джеймс. Отметим, что супруги впервые за 5 лет появились вместе на светском мероприятии. Пара занята воспитанием троих детей и предпочитает тихую непубличную жизнь простой семьи.

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Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / Фото: Инстаграм

Сара Джессика Паркер в юбке из фатина / Фото: Getty Images

Нельзя не заметить, что наряд актрисы напоминает ту самую пачку из заставки легендарного сериала.

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Сара Джессика Паркер в легендарной пачке из заставки "Секс в большом городе" / Фото: открытые источники

И главной няшностью вечера стали объятия Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу, как в старые добрые.

Премьера сериала "Секс в большом городе. История продолжается" состоится 10 декабря на телеканале HBO Max. Украинская аудитория сможет увидеть новое шоу одновременно со всем миром тоже 10 декабря на OLL.TV.

Всего в продолжение вошло 10 эпизодов, каждый из которых длится 30 минут.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на премьере "Секс в большом городе" / Фото: Инстаграм

Синтия Никсон на премьера "Секс в большом городе" со своими киношными мужем и сыном / Фото: Инстаграм

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