Образ дня: Сара Джессика Паркер на премьере продолжения сериала "Секс в большом городе"

Образ Сары Джессики Паркер на премьере "Секс в большом городе" / Фото: Коллаж: Сегодня
8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения культового сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Потрясающая Сара Джессика Паркер в невероятном платье из фатина стала звездой вечера. А ведь это под силу каждой из нас, нужно начать с простого — провести ревизию в шкафу.
Представлять легендарный проект пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. К ним также присоединились новые коллеги по съемочной площадке Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.
Поддержали королеву вечера ее близкие — муж Мэттью Бродерик и их 19-летний сын Джеймс. Отметим, что супруги впервые за 5 лет появились вместе на светском мероприятии. Пара занята воспитанием троих детей и предпочитает тихую непубличную жизнь простой семьи.
Нельзя не заметить, что наряд актрисы напоминает ту самую пачку из заставки легендарного сериала.
И главной няшностью вечера стали объятия Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу, как в старые добрые.
Премьера сериала "Секс в большом городе. История продолжается" состоится 10 декабря на телеканале HBO Max. Украинская аудитория сможет увидеть новое шоу одновременно со всем миром тоже 10 декабря на OLL.TV.
Всего в продолжение вошло 10 эпизодов, каждый из которых длится 30 минут.
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