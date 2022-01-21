Образ дня: Кайя Гербер оделась в стиле актрис "золотого века" Голливуда

Кайя Гербер на красной дорожке в платье Celine / Фото: Коллаж: Сегодня

В современной поп-культуре торчащими стрингами уже давно никого не удивить, а вот сдержанностью и элегантностью – да. Именно этим и привлекла к себе внимание на красной дорожке Кайя Гербер.

Дочь Синди Кроуфорд, популярная модель и актриса Кайя Гербер, посетила первую красную дорожку в 2022 году, посвященную благотворительному аукциону по сбору средств для детского госпиталя St. Jude в Лос-Анджелесе. Для культурного события девушка выбрала особенный лук, навеянный стилем старого Голливуда.

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Элегантный образ Кайи Гербер на красной дорожке 2022 / Фото: vogue.ua

В закрытом черном платьем с пайетками и белым воротником Celine Кайя выглядела бесподобно на красной дорожке. Наряд также украшали манжеты, золотые пуговицы и блестки по всей поверхности.

Макияж Кайи Гербер на красной дорожке 2022 / Фото: instagram.com/kaiagerber/

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Дополнила образ модель изящными босоножками и голливудскими локонами, а также легким дневным макияжем с использованием хайлайтера и нюдовой помады.

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