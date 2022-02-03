Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече с президентом Турции

Елена Зеленская на встрече с президентом Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Около полудня он прибыл в Украину вместе с супругой, чтобы встретится с Владимиром Зеленским.

Эрдогана и его супругу Эмине встречала чета Зеленских. Елена и Владимир приветствовали президента Турции на крыльце Мариинского дворца.

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Эрдоган приветствовал почетный караул, произнеся: "Слава Україні!".

Пока торжества возле дворца завершены, а президенты отправились на переговоры, мы детально рассмотрели образ Елены.

Первая леди Украины прибыла на официальную встречу с президентом Турции в total black образе. Для выхода Елена выбрала черное пальто, брюки-палаццо, ботинки, а на голову надела берет. Также Зеленская выбрала и защитную маску в тон наряду. Единственной светлой деталью образа супруги президента Украины была желтая блуза. Пальто Елена украсила брошью.

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Официальный визит президента Турции в Украину / Фото: Сегодня

Стоит отметить, что Эмине Эрдоган прибыла в Украину в терракотовом костюме с покрытой головой. Первая леди Турции всегда одевается согласно религиозным традициям, но при этом ей всегда удается выглядеть очень ярко.

Официальный визит президента Турции в Украину / Фото: Сегодня

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Для визита в Украину Эмине выбрала платье, хиджаб, пальто и сапоги на платформе оттенков терракоты и кофе с молоком.

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