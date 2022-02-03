Олена Зеленська в образі total black з'явилася на зустрічі із президентом Туреччини

Олена Зеленська на зустрічі із президентом Туреччини / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Близько полудня він прибув в Україну разом із дружиною, щоб зустрітись із Володимиром Зеленським.

Ердогана та його дружину Еміне зустрічали подружжя Зеленських. Олена та Володимир вітали президента Туреччини на ґанку Маріїнського палацу.

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Ердоган привітав почесну варту, сказавши: "Слава Україні!".

Поки урочистості біля палацу завершено, а президенти вирушили на переговори, ми детально розглянули образ Олени.

Перша леді України прибула на офіційну зустріч із президентом Туреччини у total black образі. Для виходу Олена вибрала чорне пальто, штани-палаццо, черевики, а на голову надягла берет. Також Зеленська обрала і захисну маску в тон наряду. Єдиною світлою деталлю образу дружини президента України була жовта блузка. Пальто Олена прикрасила брошкою.

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Офіційний візит президента Туреччини до України / Фото: Сьогодні

Варто зазначити, що Еміне Ердоган прибула в Україну у теракотовому костюмі з покритою головою. Перша леді Туреччини завжди одягається відповідно до релігійних традицій, але їй завжди вдається виглядати дуже яскраво.

Офіційний візит президента Туреччини до України / Фото: Сьогодні

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Для візиту в Україну Еміне обрала сукню, хіджаб, пальто та чоботи на платформі відтінків теракоти та кави з молоком.

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