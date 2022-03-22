Назад в СССР? 7 курьезных мемов о дефиците сахара в России

7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

Как выглядит дефицит сахара в России, увидел весь мир за последние несколько дней. В Сети распространяют видео и фото из супермаркетов, где заметны большие очереди и людей, которые чуть ли не дерутся за сахар. "Сегодня" покажут 7 курьезных мемов о том, как россияне в магазин за сахаром ходили, который из-за дефицита сравнивают с золотом.

7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

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7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

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7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: Инстаграм

7 курьезных мемов о дефиците сахара в России / Фото: скриншот

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