О чем песня Go_A – SHUM, которую поет вся Европа: текст

Go_A - SHUM / Фото: instagram.com/go_a_band

Европа в восторге от украинской песни SHUM, с которой группа Go_A вошла в ТОП-5 триумфаторов конкурса, а также оказалась на втором месте в зрительском голосовании.

Даже фронтмен группы-победителя "Евровидения-2021" Måneskin Дамиано Давид сказал, что песня Go_A его самая любимая в этом году.

О чем песня SHUM

Шумом называют персонажа веснянок или гаивок. На этой теме и основывается песня – когда духа Шума вызывают из леса, чтобы призвать весну.

Своим пением и энергией Екатерина Павленко будит окружающую природу. То же делали люди в дохристианские времена во время ритуалов, связанных с природой.

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Go_A – SHUM – текст песни

Весняночко, весняночко,

Де ти зимувала?

Ой, у садочку, на кленочку

Сорочечку пряла.



Там у лiсi, на узлiссi

Сова воду дує,

Заспiваю спiваночку,

Нехай вона чує.



Заплетися, Шуме, барвiночком,

Я тобi спiваю весняночку.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Прийди, прийди, весняночко,

Та й не забарися.

А ми вийдем на ялицю -

Будем любитися.

Весняночко-паняночко,

Заглянь у вiконце,

Заспiвали спiваночку -

засвiтило сонце.

Нумо – нумо, заплетемо Шуму,

Заплетемо, гуляти пiдемо!

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Заплетися, Шуму, заплетися,

Барвiночком, Шуме, застелися!

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Весняночко, весняночко,

Де ти зимувала?

Ой, у садочку, на кленочку

Сорочечку пряла.



Ой, у лiсi, на узлiссi

Сова воду дує,

Заспiваю спiваночку,

Нехай вона чує.



Заплетися, Шуме, барвiночком,

Я тобi спiваю весняночку.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Нумо – нумо, наробили шуму,

Наробили – весну розбудили.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькi.

Ранее мы также рассказывали, о чем песня победителей "Евровидения-2021" Maneskin – Zitti e buoni.