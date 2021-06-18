Нужны ли детям добавки с лецитином – мнение доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский высказался о том, что дополнительный прием лецитина детям не обязателен. Почему педиатр так считает – в материале

Сам Комаровский не назначает лецитин своим пациентам / Фото: Сегодня

Множество пищевых добавок, в том числе детских, рекомендуют сами врачи. Одна из таких – добавки с лецитином, жироподобным веществом с фосфолипидами (жирными кислотами). Нужны ли такие добавки взрослым, и тем более – давать ли детям добавки с лецитином или нет – на этот популярный родительский вопрос ответил в своем инстаграм-журнале детский врач высшей категории Евгений Комаровский.

Почему вообще речь зашла о лецитине?

Лецитин содержит триглицериды, органические вещества и как уже сказано – жирные кислоты. Родители, желая лучшего своим чадам, спросили известного педиатра, действительно ли лецитин так полезен для детей, как об этом говорят и пишут вокруг?

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Ведь полным-полно информации, что лецитин нужен и взрослым, а не только детям. А еще его нужно принимать будущим мамам во время беременности.

Что же советует доктор Комаровский?

Евгений Комаровский отмечает, что научных работ, которые бы доказали "огромную пользу лецитина", нет. И при приеме добавок с лецитином важно быть очень осторожными и соблюдать дозировку. Иначе есть риск не только пользы, а вреда: в процессе расщепления лецитина в кишечнике образуются вещества, способные навредить нашей сердечно-сосудистой системе. Такой риск возникает при передозировке лецитина. Впрочем, любой препарат при передозировке не принесет пользы, даже самые полезные витамины.

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Вообще разобраться в изобилии, какие именно добавки или препараты действительно нужны для иммунитета и здоровья, родителям бывает непросто. Сам Комаровский отметил, что не назначает лецитин своим пациентам, а его семья тоже не принимает такие добавки.

Напомним, что ранее мы писали о советах Комаровского, если ребенок плохо ест.

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