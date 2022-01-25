Нужна ли Украине обязательная вакцинация от ковида, как в Австрии – мнение доктора Комаровского

В Австрии с февраля вводят обязательную вакцинацию от коронавируса всем совершеннолетним: исключение лишь беременным и тем, у кого есть медицинские противопоказания. Нужно или нет в Украине вводить такие правила и почему – на эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Отказавшихся от вакцинации в Австрии будут штрафовать на сумму от 600 до 3500 евро / Фото: freepik.com

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Отказавшихся от вакцинации в Австрии будут штрафовать на сумму от 600 до 3500 евро. Сначала людей пригласят, потом будет лист напоминания, и в случае невыполнения – письмо с суммой штрафа и обаятельной вакцинации. Австрия пока единственная страна в Европе, которая пошла на такие меры из-за низкого уровня вакцинации в стране.

В Украине категорически нельзя вводить принудительную вакцинацию,- говорит кандидат медицинских наук,- это будет еще один повод для разделения. И государство может требовать от людей выполнения таких мер, только если государство обеспечивает качественную бесплатную медицинскую помощь. А если человек все равно лечится за свои деньги, то и вакцинация – личный выбор каждого.

Евгений Комаровский подчеркнул, что если б он был канцлером Австрии, то тоже бы настаивал на обязательной вакцинации населения. Но в Украине сначала давайте реформируем медицину, обеспечим медицинской помощью, потом будем требовать обязательную вакцинацию.

Все бы решила страховая медицина, говорит доктор Комаровский,- и с вакцинацией в том числе. Если есть медстраховка, ваш страховой вклад допустим, условно составляет 50 долларов, вы хотите прививаться, пришли, привились. А если нет – то страховая компания бы повышла для вас цену на ту же прививку, что-что, а считать свои деньги люди умеют.

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