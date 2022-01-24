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Доктор Комаровский ответил, чем опасен "Омикрон" для детей и надо ли их вакцинировать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 января, 11:40
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Евгений Комаровский объяснил, что штамм "Омикрон" дети переносят легко, но постковидный синдром может протекать у них тяжело. Поэтому прививка детям нужна

Дети тоже болеют коронавирусом, и штаммом "Омикрон" заражаются в том числе. Почему детей тоже стоит прививать от коронавируса, на эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

В Украине пока вакцинируют от ковида детей с 12-лет, но в Европе и мире уже с 5-ти и даже с 3-х лет
В Украине пока вакцинируют от ковида детей с 12-лет, но в Европе и мире уже с 5-ти и даже с 3-х лет / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Я никого не агитирую "за" вакцинацию, я выражаю собственное мнение. Да, дети тоже болеют, болеют легко, но лонг-ковид у них возникает, как и у взрослых. И потом эти переболевшие дети не могут учиться нормально, не могут запомнить простое стихотворение, и у них возникают риски развития других заболеваний, того же сахарного диабета", – говорит Евгений Комаровский

Лонг-ковид или постковидный синдром – это комплекс симптомов, которые могут длиться недели или месяцы после выздоровления и затрудняют возвращение к повседневной жизни.

"К тому же инфицированные ковидом дети заражают взрослых, в их организмах происходят мутации вируса – то есть уже существует достаточно поводов для вакцинации детей, а не только взрослых. Я тем, кто мне доверяет, буду рекомендовать вакцинацию детей. Но вы решите сами", – отметил популярный педиатр.

Как отмечает кандидат медицинских наук, есть страны, в которых детей вакцинируют против коронавируса даже с трех лет. А у нас только с 12-ти, потому что существует сопротивление взрослых против детской иммунизации и вообще любое медицинское решение приобретает политический характер.

"У нас давно есть проверенные вакцины от полиомиелита, кори, тем не менее детей не вакцинируют, – говорит доктор Комаровский. – Хотя безопасность и эффективность этих вакцин уже давно проверена и доказана. Если родители не хотят использовать детям эти важные вакцины, то как их можно убедить, что прививки против коронавируса тоже необходимы?"

Также читайте: "Какой вакциной делать бустер".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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