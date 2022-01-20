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Какой вакциной делать бустер и надо ли, если только переболел ковидом – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 января, 07:30
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Евгений Комаровский объяснил, что бустерная доза вакцины защитит от тяжелого течения ковида как самого привитого, так еще поможет меньше распространять вирус

Делать или нет бустерную дозу вакцины, если недавно переболел коронавирусом и сможет ли бустер защитить от "Омикрона" и других штаммов ковида? На эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Бустерная доза вакцины многократно повышает ваши шансы на легкое течение ковида в случае заболевания им
Бустерная доза вакцины многократно повышает ваши шансы на легкое течение ковида в случае заболевания им / Фото: unsplash.com

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Бустерная доза вакцины против коронавируса многократно повышает ваши шансы на легкое течение ковида в случае заболевания. Бустер защищает от любого штамма, того же "Омикрона", который уже достаточно исследован, прошло уже более месяца, подчеркивает кандидат медицинских наук.

Также бустерная доза уменьшает риски того, что человек станет распространителем вируса для других, а не только защищает его самого, – говорит Евгений Комаровский,- Поэтому, если уже прошло больше 5-6 месяцев после второй дозы вакцинации, то вы можете получить бустер – идите и делайте прививку.

Для бустерной дозы, как отмечает доктор Комаровский, используются исключительно НРМК-вакцины – "Пфайзер" или "Модерна". Если же человек только переболел коронавриусом и тест это подтвердил, то ему не стоит сразу же делать бустерную дозу.

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Скорее всего, надо будет вернуться к этому вопросу через полгода после выздоровления, – говорит Комаровский,- Но к этому моменту опять может все измениться, возможно появятся другие рекомендации. Возьмите тот же штамм "Омикрон", еще месяц назад о нем практически ничего не знали.

Также мы писали: "Какая маска защитит от "Омикрона".

Светлана Евсеева
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