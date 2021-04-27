Ну Гарри! Сердючка снова обвинила известного певца в плагиате (фото)

Украинский артист сравнил несколько своих сценических образов с костюмами Гарри Стайлса

В Instagram-профиле Сердючки (украинского артиста Андрея Данилко), которая на шоу "Маска" презентовала новую песню, уже несколько постов, где сравниваются образы Верки и Гарри Стайлса.

На одном из коллажей Данилко запечатлен в шубе, в то время как Гарри одет в похожий наряд на шоу Gucci Beloved – новом кампейне модного дома.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Поклонники украинского звезды не на шутку возмущены. В комментариях они поддержали Верку, написав, что британский певец никогда не сможет переплюнуть стиль Сердючки.

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Фото: instagram.com/v_serduchka

Фото: instagram.com/v_serduchka

"Вера, он нарывается"

"Изысканный оригинал и жалкая пародия"

"Не, ну действительно, надо совесть иметь"

"Плагиатор! Оригинал не сможет никогда переплюнуть"

Скриншот: instagram.com/v_serduchka

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Скриншот: instagram.com/v_serduchka

Скриншот: instagram.com/v_serduchka

Ранее мы писали, что Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене "Маски".