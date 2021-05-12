Новый выход Ястремской на Мисс Вселенной: в Сети украинку назвали лидером из Европы

/ Фото: instagram.com/__lizaelza__/
График участниц "Мисс Вселенной" расписан по минутам. В своих Instastories Елизавета Ястремская показывала, как проходят репетиции и благотворительные мероприятия. Зато вечером девушки могут выдохнуть, принарядиться и поужинать в красивом месте. Новым образом для похода в ресторан Елизавета Ястремская также поделилась в своем профиле.
Как и обещал стилист нашей "Мисс Вселенной", она снова выбрала украинских дизайнеров. Модель надела красное платье-комбинацию Elena Burba за 9800 грн и добавила к нему длинные серьги Samokish. Также Елизавета Ястремская взяла любимый бежевый клатч, который не менее удачно смотрелся в ее предыдущих повседневных образах.
Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/
В комментариях под постом украинку засыпали комплиментами, причем преимущественно иностранные поклонники. Ее назвали "самой красивой" и "лидером из Европы".
- "Ты выглядишь великолепно, дорогая! С любовью из Филиппин"
- "Вау, определенно лидер из Европы"
- "Колумбия любит тебя!"
- "Самая красивая"
/ Фото: instagram.com/__lizaelza__/
Напомним, что "Мисс Вселенная-2020" состоится уже в эти выходные – 16 мая.
Вы могли пропустить другой "красный" образ Елизаветы Ястремской для официальной части конкурса красоты.