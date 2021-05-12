Новый выход Ястремской на Мисс Вселенной: в Сети украинку назвали лидером из Европы

/ Фото: instagram.com/__lizaelza__/

График участниц "Мисс Вселенной" расписан по минутам. В своих Instastories Елизавета Ястремская показывала, как проходят репетиции и благотворительные мероприятия. Зато вечером девушки могут выдохнуть, принарядиться и поужинать в красивом месте. Новым образом для похода в ресторан Елизавета Ястремская также поделилась в своем профиле.

Как и обещал стилист нашей "Мисс Вселенной", она снова выбрала украинских дизайнеров. Модель надела красное платье-комбинацию Elena Burba за 9800 грн и добавила к нему длинные серьги Samokish. Также Елизавета Ястремская взяла любимый бежевый клатч, который не менее удачно смотрелся в ее предыдущих повседневных образах.

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__/

В комментариях под постом украинку засыпали комплиментами, причем преимущественно иностранные поклонники. Ее назвали "самой красивой" и "лидером из Европы".

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"Ты выглядишь великолепно, дорогая! С любовью из Филиппин"

"Вау, определенно лидер из Европы"

"Колумбия любит тебя!"

"Самая красивая"

/ Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Напомним, что "Мисс Вселенная-2020" состоится уже в эти выходные – 16 мая.

Вы могли пропустить другой "красный" образ Елизаветы Ястремской для официальной части конкурса красоты.