Кожа и пастельные оттенки! Смотрим на первый выход Мисс Украины Ястремской в Майами
Претендентка на победу в грандиозном конкурсе красоты создала образ из вещей украинских брендов
Участница "Мисс Вселенной-2020" Елизавета Ястремская уже прибыла в США для подготовки. Сегодня украинская красотка показала первый неофициальный образ, в котором прогулялась улочками знойного Майами.
Елизавета решила покорять Флориду одеждой от украинских дизайнеров. Модель надела классические брюки пастельного розового оттенка и бралет из бежевой кожи the COAT. Образ дополнили клатч с геометрическим рисунком, колье BEVZA в виде символичного колоска и бежевые туфли на высоком каблуке.
В аэропорту Ястремская также накинула кожаный удлиненный пиджак с поясом на талии.
Повседневные образы на период репетиций "Мисс Вселенной" участница подбирала вместе со стилистом Линой Берлинг. По ее словам, впереди нас ждут наряды от украинских брендов Elena Burba, Elena Reva, Samokish и ETNODIM.
В историях на своей Instagram-странице Елизавета Ястремская поделилась впечатлениями от поездки.
"Тут очень много красоты, океан. Такой кайф! Настроение потрясающее, погода очень заряжает. У меня сумасшедший прилив энергии и я готова покорять эту вселенную!"
Масштабный конкурс красоты состоится 16 мая (17 мая в 03:00 по украинскому времени). Напомним, что ранее Елизавета Ястремская впечатлила национальным нарядом для "Мисс Вселенной".
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