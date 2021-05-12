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Как участницы Мисс Вселенной готовятся к конкурсу — короткий гид от украинки Ястремской (видео)

Сегодня, 14:38

16 мая в США состоится международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2020", который был перенесен из-за пандемии COVID-19

Елизавета Ястремская показала подготовку к "Мисс Вселенной"
Елизавета Ястремская показала подготовку к "Мисс Вселенной"
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

"Мисс Украина-Вселенная" Елизавета Ястремская, которая могла не попасть на конкурс "Мисс Вселенная 2020" в США, показала, чем заняты все участницы до начала состязания красоты.

В Instastories красавица опубликовала несколько видео, на которых продемонстрировала закулисье конкурса.

Как оказалось, девушки часто общаются друг с другом, делают совместные фото и посещают официальные мероприятия в рамках конкурса.

Как участницы готовятся к "Мисс Вселенной"
Видео: instagram.com/__lizaelza__/

Главную часть дня красоток занимают репетиции, которые проходят с 9 утра и до 15:00. С девушками занимаются художественные руководители.

Все участницы также вместе ходят на обеды и ужины, кроме этого девушки занимаются и социальными проектами. Елизавета показала, как вместе с остальными участницами она декорировала аксессуары для детей – пациентов благотворительной организации Smile Train.

Скриншот: Instagram

Smile Train – это некоммерческая и благотворительная организация, которая предоставляет корректирующую хирургию детям, которые родились с расщеплением неба или губ (в народе такую патологию называют "волчьей пастью" и "заячьей губой").

Напомним, что проведение конкурса "Мисс Вселенная-2020" было отложено из-за пандемии на 16 мая 2021 года. Ранее Елизавета Ястремская рассказала о состоятельных родителях, пластических операциях и симпатии к Мелании Трамп.

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